Italia vence en Moldavia y posterga la fiesta de Noruega

Italia sufrió más de lo esperado para imponerse 2-0 a Moldavia, este jueves en Chisinau, y poder seguir soñando con la clasificación directa al Mundial 2026, para el que Noruega está a un solo paso.

Después de esta quinta victoria en otros tantos partidos desde que Gennaro Gattuso asumiera las riendas del equipo, la Nazionale es segunda del Grupo I con 18 puntos.

Antes de su último partido de clasificación, el domingo en San Siro, la Azzurra está a tres puntos de Noruega, su próximo rival, que derrotó 4-1 a Estonia con dos dobletes de Erling Haaland y Alexander Sorloth.

Pero si batiera al combinado nórdico, Italia deberá probablemente tener que conformarse con el repechaje: su diferencia de goles, primer criterio para el desempate entre equipos igualados a puntos, le es claramente desfavorable (+12, por +29).

Hasta la apertura del marcador por Gianluca Mancini en el minuto 88, Noruega estaba virtualmente clasificada para su primer Mundial desde 1998.

La esperanza italiana Francesco Pio Esposito añadió un segundo gol en el tiempo añadido (90+2').

