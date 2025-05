Italia y alemania dicen que los aliados de la otan deben reducir las brechas en el gasto en defensa

Por Angelo Amante

ROMA, 16 mayo (Reuters) - Aumentar el gasto en defensa es tarea de todos los miembros de la OTAN dispuestos a reducir las diferencias con sus aliados, dijeron el viernes los ministros de Italia y Alemania, países que históricamente han gastado menos, tras una ronda de conversaciones con sus pares europeos.

El alemán Boris Pistorius y el italiano Guido Crosetto hablaron tras reunirse en Roma con los ministros de Defensa de Polonia, Francia y Reino Unido, mientras que Rusia y Ucrania mantenían conversaciones directas en Estambul por primera vez en tres años.

Los aliados de la OTAN están sometidos a la presión estadounidense para que acuerden el objetivo de destinar el 5% de su PIB a defensa en la próxima década, lo que supondría un enorme aumento respecto al objetivo actual del 2%.

"Es tarea de todos los Estados de la OTAN en Europa y fuera de ella colmar las lagunas de capacidad (...) independientemente de que acabe costando el 2,5, el 3 o el 3,5%", afirmó Pistorius a la prensa, en referencia a los objetivos de gasto.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de capacidad, Pistorius dijo que "sin duda costará más dinero que el 2%. Sospecho que alrededor del 3% o más", pero no quiso ofrecer un objetivo fijo en el debate sobre cuánto deben gastar los países de la OTAN en defensa.

Aumentar el gasto militar es delicado para la endeudada Italia. Roma estaba por debajo del objetivo del 2% en 2024 y se dispone a alcanzarlo este año incluyendo partidas -como las pensiones de los soldados retirados- que antes quedaban excluidas.

Según las estimaciones de la OTAN, el gasto en defensa de Alemania fue del 2,12% del PIB el año pasado, frente al 1,19% de 2014.

Crosetto, estrecho aliado de la primera ministra Giorgia Meloni, afirmó que Italia y Alemania tienen que hacer más. "En los últimos años no hemos invertido tanto en defensa como otras naciones; no pensábamos que fuera tan importante y necesario, ahora nos hemos dado cuenta", señaló. (Reporte de Angelo Amante en Roma y Rachel More en Berlín; editado en español por Carlos Serrano)