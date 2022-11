Italia y Canadá tiran del dobles para citarse en semifinales de la Davis

El equipo de Italia se convirtió este jueves en el tercer semifinalista de las Finales de la Copa Davis 2022 que se están disputando en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena tras imponerse por 2-1 en su eliminatoria ante los Estados Unidos, mientras que Canadá acudió a su cita con su triunfo nocturno (2-1) sobre Alemania también usando el partido de dobles.

Los italianos dieron seguramente una de las primeras sorpresas de los cuartos de final después de deshacerse de los estadounidenses pese a no contar con sus dos mejores jugadores, Matteo Berrettini y Jannik Sinner, y tener enfrente a Taylor Fritz, nueve del mundo, y Frances Tiafoe, 19 del ranking.

Sin embargo, 'los Lorenzos' dieron la cara y lograron llevar el cruce hasta el doble decisivo. Sonego se llevó el duelo ante Tiafoe por 6-3, 7-6(9) en un encuentro en el que no perdió su servicio y en el que salvó tres bolas de set en el segundo parcial. Menos suerte tuvo Musetti, que no pudo con Fritz, que fue en esta caso el que no concedió ni un saque y que le batió por 7-6(8), 6-3.

Esto provocó que por primera vez las gradas del Martín Carpena pudiesen ver un doble decisivo después de que las otras dos eliminatorias no lo necesitasen. Y los de Filippo Volandri confirmaron la sorpresa con una solvente victoria de Fabio Fognini y Simone Bolelli ante el experimentado Jack Sock y Tommy Paul por un doble 6-4. Italia, en semifinales por primera vez desde 2014, se medirá por un puesto en la final con Canadá.

El equipo americano se impuso a Alemania pasadas las 12 de la noche gracias al tercer y definitivo punto del dobles que sellaron Denis Shapovalov y Vasek Pospisil ante Kevin Krawietz y Tim Puetz por 2-6, 6-3, 6-3. Una remontada para culminar la remontada a la que se vio abocada Canadá tras perder el primer punto, si quería mantener un nuevo intento de ser campeón del mundo.

Alemania, lejos de semifinales desde hace 30 años, lo tuvo en su mano después del triunfo de Jan-Lennard Struff sobre Shapovalov en un intenso primer punto que llegó al 'tie-break' del tercer set (6-3, 4-6, 7-6(2)). Sin embargo, Félix Auger-Aliassime fue el encargado de sujetar la baza canadiense con una sólida victoria (7-6(1), 6-4) a continuación sobre Oscar Otte.

Canadá, que llegó a la Final 8 de Málaga tras la suspensión de Rusia pese a caer ante Países Bajos en la fase de clasificación, empezó también por debajo el duelo de dobles. Shapovalov y Pospisil desaprovecharon las primeras bolas de 'break' y la dupla alemana acertó para llevarse el set inaugural.

De nuevo, Krawietz y Puetz parecían esquivar el 'break' en el segundo set, hasta que llegó en el cuarto juego. La renta sirvió a Canadá para empatar el encuentro y Shapovalov y Pospisil llegaron mucho mejor al desempate, sin sufrir ya con el saque, de una larga jornada en el Carpena.

Europa Press