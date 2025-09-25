Italia y España envían buques militares para ayudar a la flotilla de ayuda a Gaza

(Añade la última propuesta israelí en el párrafo 11 y la del legislador italiano en los párrafos 14 y 15)

ROMA, 25 sep (Reuters) -

Italia de la armada en apoyo de la flotilla internacional de ayuda que ha sido objeto de un ataque con drones mientras intentaba entregar ayuda a Gaza,

La Global Sumud está utilizando unos 50 barcos civiles para intentar romper el bloqueo naval israelí de Gaza. A bordo viajan numerosos abogados y activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, defensora del clima.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, dijo el jueves que su país había enviado un barco y que otro estaba en camino para ofrecer ayuda principalmente a los italianos a bordo de la flotilla. También instó a los activistas a abandonar sus planes de romper el bloqueo.

"No es un acto de guerra, no es una provocación: es un acto de humanidad, que es el deber de un Estado hacia sus ciudadanos", dijo ante la Cámara Alta del Parlamento sobre la decisión de enviar buques de la Armada.

UN PASO SIN PRECEDENTES DE ITALIA Y ESPAÑA

Italia envió una primera fragata el miércoles, horas después de que la GSF dijera que había sido blanco de drones que lanzaron granadas aturdidoras y pólvora picante, en aguas internacionales a 30 millas náuticas (56 kilómetros) de la isla griega de Gaudos.

Nadie resultó herido, pero las embarcaciones sufrieron algunos daños.

España también

En 2010, 10 activistas turcos murieron a manos de comandos israelíes que asaltaron el barco Mavi Marmara, que encabezaba una flotilla de ayuda a Gaza.

La GSF culpó a Israel del ataque con drones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí no respondió directamente a la acusación, pero repitió una invitación para que la flotilla dejara la ayuda humanitaria en un puerto israelí, dejando en manos de las autoridades israelíes llevarla a Gaza, o de lo contrario atenerse a las consecuencias.

"Israel no permitirá que los barcos entren en una zona de combate activo y no permitirá la violación de un bloqueo naval legal.

¿Se trata de ayuda o de provocación?", escribió el ministerio en la red social X.

La oficina de prensa de la flotilla no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios sobre la propuesta.

ACTIVISTAS HABLAN CON EL VATICANO

Crosetto,

La GSF dijo a primera hora del jueves que sus buques navegaban a baja velocidad en aguas territoriales griegas, que habían sido objeto de una "actividad moderada de drones" durante la noche y que se dirigían a aguas internacionales "más tarde hoy". (Información adicional de Sara Rossi en Milán, May Angel en Jerusalén, Anna Uras en Bolonia; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)