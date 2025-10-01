Italia y Grecia piden a la flotilla que no avance hacia Gaza e Israel que garantice su seguridad

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los ministros de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y de Grecia, George Gerapetritis, han lanzado un alegato conjunto para reclamar a la Global Sumud Flotilla que interrumpa su navegación hacia la Franja de Gaza y pedir también a las autoridades israelíes que "garanticen la seguridad" de todos los participantes en esta iniciativa, donde hay también ciudadanos españoles.

Los dos ministros han instado a la flotilla a aceptar la oferta del Patriarcado Latino en Jerusalén para canalizar a través de él la ayuda que transportan los barcos, ahora que hay "una posibilidad concreta" para terminar con el conflicto y aliviar el "sufrimiento" de la población gazatí con el plan de paz presentado el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Italia y Grecia reafirman la necesidad de garantizar un acceso humanitario a Gaza y de alcanzar cuanto antes un alto el fuego", reza la nota, publicada cuando los barcos de la flotilla se encuentran ya en la denominada zona de riesgo, donde han denunciado varios actos de intimidación por parte de las fuerzas israelíes.

"En este momento delicado", Tajani y Gerapetritis han señalado que "todos deben abstenerse de iniciativas que puedan ser aprovechadas por aquellos que aún rechazan la paz", sin aludir a ningún actor en concreto.

El Gobierno de Italia envió dos buques militares de apoyo a la flotilla, pero ha avanzado que no entrarán en la zona de exclusión decretada por Israel. De hecho, los organizadores de la Global Sumud Flotilla aseguraron el martes que uno de estos barcos les había lanzado una última petición para que interrumpiesen la navegación.