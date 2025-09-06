LA NACION

Italia y Turquía se citan en final de Mundial femenino de voleibol

Italia, vigente campeona olímpica de voleibol femenino, derrotó a Brasil (3-2) en un emocionante par

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Italia y Turquía se citan en final de Mundial femenino de voleibol
Italia y Turquía se citan en final de Mundial femenino de voleibol

Italia, vigente campeona olímpica de voleibol femenino, derrotó a Brasil (3-2) en un emocionante partido este sábado en Bangkok (Tailandia), para citarse en la final del Mundial con Turquía, victoriosa ante Japón (3-1).

Las italianas aspirarán el domingo a un segundo título mundial tras el de 2002.

A las brasileñas, finalistas de la pasada edición, se les sigue resistiendo la corona mundial.

Y eso que este sábado llegaron a estar 1-0 y 2-1 por delante y después 13-12 en el tie break.

Las italianas contarán con el factor de la experiencia ante Turquía, que disputará su primera final mundialista.

Las turcas, vigentes campeonas de Europa, cuentan con la cubana nacionalizada Melissa Vargas.

nk/ig/iga/pm

LA NACION
Más leídas
  1. La durísima sanción disciplinaria para Luis Suárez tras la gresca en la final de la Leagues Cup
    1

    Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders

  2. Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria, y ahora es Australia el candidato fuerte
    2

    Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship

  3. El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos
    3

    El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

  4. Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas, Top 12, Zeballos y la final femenina del US Open
    4

    Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open

Cargando banners ...