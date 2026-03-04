Italia: Zanetti llama a transmitir valores deportivos esenciales para los niños

"Cuando empecé mi carrera deportiva, lo primero que pensé era dónde comencé, un barrio pequeño de Argentina, muy humilde", relató Zanetti durante el fórum organizado en la sede del Comité Olímpico Italiano (CONI) por "The European House - Ambrosetti".

"Para mí, convertirme en futbolista y venir a Italia fue una gran oportunidad. Tenemos una responsabilidad social", enfatizó el exdefensor argentino, que en 2001 creó la Fundación PUPI "con el objetivo de trabajar dentro del paradigma de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes".

"Nunca olvidaré lo que viví, porque tuve la oportunidad de soñar, pero muchos niños no tienen la misma suerte. Por eso tenía que hacer algo por estos niños y me comprometí con mi fundación", explicó Zanetti.

Asimismo, el coordinador de las selecciones masculinas de básquet de Italia, Luigi Datome, destacó la importancia de llevar el deporte a las escuelas.

"Empezar desde las escuelas es crucial. Estamos presentes porque estamos invirtiendo 500.000 euros, y queremos estar allí, no sólo para recuperar a los socios, sino porque involucrar a los niños en el deporte a esa edad significa criarlos con valores que los acompañarán toda la vida", remarcó Datome. (ANSA).