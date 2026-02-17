italiana Baiocchi preside Naciones Unidas en México

La diplomática asumió sus funciones el pasado 15 de febrero, tras la aprobación del gobierno anfitrión, y trae consigo más de 25 años de experiencia en los ámbitos del desarrollo sostenible y los asuntos humanitarios.

Antes de este prestigioso cargo, Baiocchi lideró misiones en Costa Rica y Camerún, además de haber ocupado roles estratégicos en la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y en el Alto Comisionado para los Refugiados. Graduada en Ciencias Políticas y Economía del Desarrollo en la Universidad "La Sapienza" de Roma, su perfil fue seleccionado por su profunda competencia en gestión.

En la nota biográfica publicada para la ocasión, la organización resaltó cómo la nueva coordinadora ha "dedicado su carrera a trabajar con organizaciones internacionales y no gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables". (ANSA).