Italiana Eni firma acuerdo de desarrollo conjunto con YPF y XRG para avanzar en proyecto GNL en Argentina

DUBAI, BUENOS AIRES, 12 feb (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF, la italiana Eni y XRG, la división de inversiones internacionales de Abu Dhabi National Oil Company, firmaron un acuerdo vinculante de desarrollo conjunto para impulsar Argentina LNG, un proyecto que se espera alcance una capacidad de gas natural licuado de 12 millones de toneladas anuales, según informaron XRG e YPF en un comunicado el jueves

El acuerdo marca la incorporación formal de XRG y las tres compañías trabajarán para alcanzar una decisión final de inversión en el segundo semestre de 2026, según declaró el director ejecutivo de YPF, Horacio Marín

"Este proyecto integrado de gas y licuefacción a gran escala liberará la cuenca de esquisto de Vaca Muerta en Argentina y ayudará a posicionar al país como proveedor global de GNL a largo plazo", señala el comunicado de XRG

La enorme formación de Vaca Muerta, en el oeste de Argentina, representa la mayor parte de la producción petrolera del país, aunque una pequeña parte se encuentra en desarrollo

Es vital para el futuro económico de Argentina y para el gobierno del presidente Javier Milei, que necesita aumentar las exportaciones energéticas del país para fortalecer las reservas de dólares del país y generar confianza en la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad de la moneda

"Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global", dijo Marín en el comunicado de YPF

Para Abu Dabi, el acuerdo contribuye al objetivo declarado de XRG de alcanzar entre 20 y 25 millones de toneladas anuales de capacidad de GNL para 2035. XRG se creó para buscar adquisiciones en los sectores de gas natural, productos químicos y soluciones energéticas, adquiriendo la alemana Covestro y fusionando su unidad de poliolefinas con la de la austriaca OMV

"YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales", dijo Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG

Las exportaciones del proyecto probablemente comenzarán en 2030 o 2031, o cuatro años después de la decisión final de inversión (FDI, Final Investment Decision, por su sigla en inglés) a mediados de 2026, según dijo anteriormente Marín. (Reporte de Youssef Saba y Eliana Raszewski, Editado por Walter Bianchi)