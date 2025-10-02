Italiana Meloni critica la flotilla de Gaza y huelga general prevista

ROMA, 2 oct (Reuters) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó la flotilla de ayuda interceptada frente a Gaza por el ejército israelí y afirmó el jueves que la misión de los activistas y la huelga convocada en su apoyo en Italia no ayudarían en nada a los palestinos.

Las fuerzas israelíes han abordado decenas de barcos en los que viajaban cientos de activistas, entre ellos unos 40 italianos, cuando intentaban romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza.

Los sindicatos italianos convocaron una huelga general para el viernes en solidaridad con la flotilla, mientras que en varias ciudades se multiplicaron las protestas tras conocerse a última hora del miércoles que los barcos habían sido detenidos.

Al margen de una cumbre de la Unión Europea en Copenhague, Meloni sugirió con sarcasmo que la huelga prevista era simplemente una excusa de los sindicalistas para tomarse un buen descanso de fin de semana.

"Yo habría esperado que, al menos en un asunto tan importante, no hubieran convocado una huelga general un viernes, porque un fin de semana largo y la revolución no van de la mano", dijo.

"Sigo creyendo que todo esto no aporta ningún beneficio al pueblo de Palestina", dijo Meloni a los periodistas. "En cambio, me parece que traerá muchos inconvenientes al pueblo italiano", añadió.

Los sindicatos italianos han acusado al gobierno de no presionar a Israel para que detenga la guerra y permita el acceso sin restricciones de ayuda a Gaza.

En un discurso ante el Parlamento el jueves, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó que Roma había respaldado el derecho de Israel a la autodefensa tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza.

Sin embargo, reiteró que las operaciones israelíes en Gaza habían ido más allá de la legítima defensa y habían violado el derecho humanitario. "Gaza no es Hamás. Los palestinos no son Hamás", afirmó.

(Crispian Balmer y Alvise Armellini. Edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)