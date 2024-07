Italiana meloni dice a su partido que no hay sitio para el fascismo en sus filas

Por Crispian Balmer

ROMA, 2 jul (Reuters) - La primera ministra Giorgia Meloni dijo el martes a su partido Hermanos de Italia que debería expulsar de sus filas a cualquiera que idolatre el pasado fascista de Italia.

Su llamado se produjo después de que una investigación encubierta de los medios publicó la semana pasada un video de miembros de las juventudes de su partido haciendo saludos fascistas y cantando "Sieg Heil".

En una carta a los dirigentes del partido, Meloni dijo que está "enfadada y triste" porque sus acciones dañan la reputación del grupo.

"En Hermanos de Italia no hay sitio para el racismo o el antisemitismo, ni para los nostálgicos de los regímenes totalitarios del siglo XX o para cualquier manifestación de folclore insensato", escribió. "Nuestra tarea es demasiado grande para que se permita arruinarla a quienes no han comprendido su alcance".

Hermanos de Italia tiene sus raíces en un grupo neofascista creado tras la Segunda Guerra Mundial, pero la propia Meloni ha intentado distanciarse de la extrema derecha en los últimos años y afirma que su partido es conservador.

Los partidos opositores saltaron tras el reporte del diario online Fanpage y dijeron que demuestra que Hermanos de Italia es un refugio para ultraderechistas, desmintiendo los esfuerzos de Meloni por presentar una imagen moderada tanto dentro como fuera del país.

Meloni, que la semana pasada denunció los métodos encubiertos del periódico, dijo el martes que Hermanos de Italia debe ser transparente y coherente.

"Cualquiera que crea que puede haber una imagen pública de Hermanos de Italia que no se corresponda con su comportamiento privado simplemente no entiende lo que somos, y por tanto no es bienvenido entre nosotros", afirmó.

(Reporte de Angelo Amante y Crispian Balmer; editado en español por Carlos Serrano)

