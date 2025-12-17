Italiana Meloni dice que aún es "prematuro" firmar un acuerdo comercial UE-Mercosur

Por Angelo Amante y Giuseppe Fonte

ROMA, 17 dic (Reuters) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el miércoles que no está dispuesta a respaldar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque comercial sudamericano Mercosur, lo que supone un duro golpe para las esperanzas de cerrar el acuerdo en los próximos días.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía previsto viajar a Brasil a finales de esta semana para firmar el acuerdo, alcanzado hace un año tras un cuarto de siglo de conversaciones con el bloque formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Confirmando una información anterior de Reuters, Meloni se alineó con Francia al pedir que se retrase la aprobación del acuerdo, al que se oponen otros países, entre ellos Polonia.

"El Gobierno italiano siempre ha sido claro al afirmar que el acuerdo debe ser beneficioso para todos los sectores y que, por tanto, es necesario abordar, en particular, las preocupaciones de nuestros agricultores", dijo Meloni, dirigiéndose a la Cámara baja del Parlamento.

Meloni dijo a los legisladores que sería "prematuro" firmar el acuerdo antes de que esté totalmente finalizado otro paquete de medidas que se acordará con la Comisión Europea para proteger a los agricultores, y añadió que el tratado necesita garantías de reciprocidad adecuadas para el sector agrícola.

"Debemos esperar a que se ultimen estas medidas y, al mismo tiempo, explicarlas y debatirlas con nuestros agricultores", afirmó.

Alemania, España y los países nórdicos afirman que el acuerdo ayudará a las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al facilitar el acceso a los minerales.

Los legisladores de la UE respaldaron el martes unos controles más estrictos de las importaciones de productos agrícolas en el marco del acuerdo propuesto, pero el partido de Meloni, Hermanos de Italia, dijo que las medidas aún no eran suficientes para garantizar que los agricultores pudieran competir en igualdad de condiciones.

"Esto no significa que Italia pretenda bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto (...) Confío plenamente en que, a principios del próximo año, puedan cumplirse todas estas condiciones", dijo Meloni.