Italiana paolini arrolla a navarro y clasifica a semifinales de wimbledon

LONDRES, 9 jul (Reuters) - Jasmine Paolini, séptima cabeza de serie, se impuso el martes a la estadounidense Emma Navarro por 6-2 y 6-1 para convertirse en la primera tenista italiana en alcanzar las semifinales de Wimbledon, instancia en la que enfrentará a la experimentada croata Donna Vekic.

Con su victoria, la italiana de 28 años eclipsó a sus compatriotas Camila Giorgi (2018), Francesca Schiavone (2009), Silvia Farina Elia (2003) y Laura Golarsa (1989), que habían alcanzado los cuartos de final del Grand Slam sobre hierba en la era Abierta.

Paolini se recuperó de un quiebre rápido para sacar ventaja de 5-2 en el set inicial, y luego ganó un juego más para cerrar el parcial sin problemas.

Navarro, que nunca había perdido en sus tres enfrentamientos previos con Paolini, tuvo la oportunidad de luchar con dos bolas de quiebre en el tercer juego del siguiente set, pero la cabeza de serie 19 no pudo aprovecharlas.

Las esperanzas de la jugadora de 23 años de alcanzar su primera semifinal de un Grand Slam se desvanecieron aún más cuando Paolini se puso 5-1, y un error de la estadounidense finalmente le dio el pase a la instancia de las cuatro mejores en el All England Club.

En la semifinal, Paolini jugará ante la croata Donna Vekic, que en el otro partido del día le ganó a la neocelandesa Lulu Sun por 5-7, 6-4 y 6-1.

La croata de 28 años, que tuvo problemas de forma después de una operación de rodilla hace tres años, rompió a llorar tras el triunfo.

"Esos dos años fueron duros", dijo Vekic, reflexionando sobre el periodo posterior a su operación. "Ahora, que he conseguido mi mejor resultado en un Grand Slam, estoy muy orgullosa de mí misma, del trabajo que he hecho y del que ha hecho mi equipo".

El resultado fue la recompensa perfecta a la persistencia de Vekic. Sólo Barbora Strycova (53), Anastasia Pavlyuchenkova (52), Elena Likhovtseva (46) y Roberta Vinci (44) han necesitado más participaciones en un Grand Slam para alcanzar una primera semifinal desde que este deporte se convirtió en profesional en 1968.

"A veces no es fácil. He tenido que esforzarme al máximo", declaró Vekic. "Si no tuviera el equipo de gente que me rodea, no sé cómo encontraría la fuerza en mí".

