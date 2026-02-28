Italiano Cobolli avanza a final del Abierto Mexicano de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb - Flavio Cobolli, número 20 de la ATP, se convirtió el viernes en el primer italiano en alcanzar la final del Abierto Mexicano de Tenis tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic por 7-6(5), 3-6 y 6-4 en la primera semifinal del torneo categoría 500 que se disputa en el balneario de Acapulco sobre canchas de superficie dura.

En la final, el tenista de 24 años enfrentará al ganador de la semifinal que disputarán más tarde los estadounidenses Frances Tiafoe y Brandon Nakashima.

"Estoy muy feliz, es algo histórico para Italia y para mí, creo que hice un partido perfecto ante un jugador muy fuerte. Con mucho corazón y energía nos quedamos con el partido", dijo Cobolli a la cadena ESPN en la cancha tras el partido que duró dos horas y 26 minutos.

En el primer set, Cobolli y Kecmanovic mantuvieron un nivel muy parejo y consiguieron un rompimiento cada uno, por lo que se tuvo que decidir en el "tie-break" donde el italiano se recuperó de un 3-1 y lo ganó con un saque as.

En la segunda manga, Kecmanovic, número 84 de la ATP, se recuperó y tras quebrar el servicio del italiano lo ganó con un saque as.

En el set definitivo, parecía que el serbio ganaría el partido debido a las imprecisiones y la frustración que mostró Cobolli en ciertos momentos. Pero, poco a poco se fue recuperando, quebró en tres ocasiones el servicio de Kecmanovic y ganó el partido con una potente y colocada devolución. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)