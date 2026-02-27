Italiano Cobolli y estadounidense Tiafoe avanzan a semifinales en Abierto Mexicano de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb - El italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe avanzaron el jueves a las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis tras superar al chino Wu Yibing y al italiano Mattia Bellucci, respectivamente

En el torneo, categoría 500, que se disputa en el balneario de Acapulco sobre canchas de superficie dura, Cobolli ganó su partido con parciales de 7-6(4) y 6-1

El italiano de 23 años, número 20 de la ATP, salvó ocho puntos de quiebre; en sus tres últimos juegos de servicio, Cobolli remontó un 15-40 y logró el triunfo en una hora y 35 minutos

Cobolli tomó ventaja desde el primer set aprovechando los errores no forzados del chino, quien se equivocó en 23 ocasiones; además registró cuatro aces con su potente servicio

Wu trató de remontar en el segundo set, pero Cobolli le quebró el servicio en dos ocasiones y salvó puntos de quiebre para lograr el triunfo, consiguiendo alcanzar la semifinal en Acapulco por primera vez

"Estoy muy satisfecho con mi actitud en la cancha, porque no es fácil jugar contra Wu y creo que se merecía ganar el primer set. Me siento bien, hoy he dado un partido épico, creo que estoy disfrutando el momento, estoy jugando muy bien y por eso espero jugar otro extraordinario partido", dijo Cobolli

En la semifinal, Cobolli enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic, quien derrotó al francés Terence Atmane por 6-3 y 6-3 en un partido de 90 minutos de duración donde el serbio aprovechó las equivocaciones de Atmane, quien cometió 37 errores no forzados y un par de dobles faltas

Por su parte, el estadounidense Frances Tiafoe, 28 de la ATP, venció al italiano Mattia Bellucci por 6-3 y 6-4 en un partido que duró una hora y 46 minutos, y donde quebró el servicio de Bellucci en cinco ocasiones

"No fue nada fácil este partido, pero al final lo conseguí. Partido tras partido recupero la confianza y eso me ayuda mucho", dijo Tiafoe a ESPN en la cancha tras el partido

En la antesala de la final, Tiafoe jugará ante el estadounidense Brandon Nakashima, quien se repuso tras perder el primer set y venció al monaguesco Valentin Vacherot por 2-6, 6-2 y 6-3

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)