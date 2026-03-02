Italiano Darderi gana el ATP de Santiago

El italiano Luciano Darderi, número 21 del mundo, ganó el domingo el ATP de Santiago al vencer en la final al alemán Yannick Hanfmann (81) por 7-6 (8/6) y 7-5.

El europeo de 24 años se quedó con el quinto título de su carrera, tras ganar los ATP 250 de Córdoba en 2024 y Umag, Bastad y Marrakech en 2025.

"No esperaba ganar esta semana aquí porque nunca había pasado de cuartos de final, así que estoy muy contento", celebró Darderi cuando habló con la transmisión oficial.

"Ganar un título tan pronto (en 2026) es muy impresionante y me da mucha confianza para lo que queda de año", agregó.

Darderi venía de perder la final del Abierto de Buenos Aires ante el argentino Francisco Cerúndolo, número 19 del mundo.

Una final que pudo haberse repetido de no ser por el alemán, que despachó el sábado a la mejor raqueta de Latinoamérica.

Diez años mayor que su contrincante, Hanfmann complicó hasta el final al italiano, quien se tiró al suelo tras quebrar el juego de su rival para ganar el partido.

Hanfmann se quedó a las puertas del primer título de su carrera, en un certamen que cierra la gira sudamericana sobre canchas de polvo de ladrillo.

- Resultado de la final del domingo en el ATP de Santiago:

Luciano Darderi (ITA/N.2) derrotó a Yannick Hanfmann (GER) 7-6 (8/6), 7-5