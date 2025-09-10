Italiano Pellizzari gana la 17ª etapa de la Vuelta

10 sep (Reuters) - El italiano Giulio Pellizzari se escapó de un pequeño grupo de corredores en los últimos kilómetros de la subida a la meta y ganó la 17ª etapa de la Vuelta a España el miércoles, mientras que Jonas Vingegaard aumentó su ventaja en la general en dos segundos.

Pellizzari, del Red Bull-BORA Hansgrohe, atacó a falta de 3,5 kilómetros para el final de los 143,2 kilómetros del recorrido con salida en O Barco de Valdeorras y final en la subida de categoría uno del Alto de El Morredero, y entró 16 segundos por delante del británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), con el australiano Jai Hindley tercero.

Vingegaard fue el siguiente en cruzar la línea de meta, dos segundos por delante de su rival más cercano en la clasificación general, Joao Almeida.

El danés mantiene una ventaja de 50 segundos, con Pidcock a casi dos minutos y medio del maillot rojo en tercera posición. (Reporte de Trevor Stynes. Editado en español por Javier Leira)