Italiano Toni Servillo gana el premio al mejor actor en la Mostra de Venecia

Toni Servillo, uno de los actores italianos más prolíficos y respetados, ganó este sábado el premio al mejor actor en la 82ª Mostra de Venecia, por su papel en "La Grazia" de Paolo Sorrentino.

Habitual en Venecia, Servillo es un viejo colaborador del cineasta Paolo Sorrentino, que suele contar con él para sus películas.

El actor, de 66 años, es uno de los firmantes de una carta abierta que instaba al festival a posicionarse sin ambigüedades contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza, devastada por casi dos años de guerra.

En su discurso al recoger la Copa Volpi, expresó su "admiración por ese sentimiento que todo el cine italiano muestra en este momento, la admiración del cine italiano por quienes decidieron echarse a la mar ahora, con la valentía de llegar a Palestina y aportar una señal de humanidad, en una tierra donde, a diario y de forma cruel, la dignidad humana es pisoteada".

Una flotilla emprenderá rumbo a la Franja de Gaza el domingo desde Túnez.

En "La Grazia", Servillo se mete en la piel de un presidente italiano que llega al final de su mandato con el dilema de aprobar una ley de eutanasia y dos indultos.

En 2008, Toni Servillo ya fue aplaudido por su interpretación del controvertido político italiano Giulio Andreotti, en "Il Divo" ("La espectacular vida de Giulio Andreotti").

may-jvb/meb