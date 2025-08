Italia/Túnez: Saied defiende ante Meloni que Túnez no es "país de tránsito o asentamiento" de migrantes

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Túnez, Kais Saied, ha manifestado este jueves ante la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, su negativa a ejercer "el papel de país de tránsito o de asentamiento", en alusión a que es el principal país de salida de miles de personas que tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. "Túnez ha soportado una pesada carga (...), nuestra postura sigue siendo firme en rechazar el papel de país de tránsito o de asentamiento", ha declarado el mandatario en un encuentro en el que ambos han abordado la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el retorno de los migrantes irregulares que se encuentran en suelo tunecino hacia sus países de origen, por ejemplo, con la coordinación de puentes aéreos. Saied ha asegurado que las autoridades del país norteafricano tratan con "humanidad a los migrantes irregulares, en particular durante el desmantelamiento de numerosos campamentos" y ha defendido que estas personas "son víctimas de un sistema internacional injusto, cuyas consecuencias también sufre Túnez". Durante la reunión, ambos dirigentes han abordado asimismo estrategias para fortalecer la cooperación en áreas como el transporte, la salud, la agricultura y la energía, y han discutido sobre la situación "en la pobre Palestina y y el continuo genocidio cometido por las fuerzas de ocupación sionistas", según recoge un comunicado de la Presidencia tunecina. Por su parte, la primera ministra italiana ha celebrado el "excelente nivel de cooperación" entre los dos países en un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha destacado "los avances en el Plan Mattei para África", una iniciativa anunciada a principios del pasado año que incluye 5.500 millones de euros entre créditos, donaciones y avales destinados a proyectos de educación, salud, agricultura, agua y energía como forma de frenar la migración desde el continente africano hacia Europa. "Hoy me he reunido, en misión en Túnez, con el presidente de la República, Kais Saied. (...) Revisamos la excelente cooperación en materia de migración y nuestro compromiso compartido para combatir las redes criminales de traficantes de personas. También se prestó especial atención a los sectores hidráulico y agrícola", ha declarado, antes de destacar que "Italia y Túnez son centros estratégicos para conectar el potencial de producción energética de África con la creciente demanda de Europa".