Itau BBA prevé una cosecha de soja 2025/26 récord en Brasil, de 178 millones de toneladas

SAO PAULO, 27 nov (Reuters) - Se prevé que la cosecha de soja de Brasil en 2025/26 alcance un récord de 178 millones de toneladas métricas, a pesar de algunas condiciones meteorológicas irregulares que han retrasado la siembra, dijo el jueves el analista de Itau BBA Francisco Queiroz durante un evento por internet.

El pronóstico se compara con la estimación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 175 millones de toneladas para 2025/26, que ha proyectado unos 171,5 millones de toneladas para la cosecha de soja de Brasil en 2024/25.

Se espera que la superficie dedicada a la soja aumente en cerca de 1 millón de hectáreas respecto del ciclo anterior, pese a que los productores se enfrentan a márgenes más estrechos, dijo Queiroz.

El pico del patrón meteorológico de La Niña entre noviembre y diciembre provocó condiciones irregulares que crearon algunos problemas para la siembra, añadió Queiroz.

"Pero tenemos mapas meteorológicos positivos para las próximas semanas en la región central de Brasil", dijo, señalando una perspectiva favorable para los rendimientos en la principal zona productora.

La siembra tardía de soja podría afectar negativamente a la segunda cosecha de maíz de Brasil en estados clave del centro-oeste, añadió Queiroz.

El equipo de Agro Consultoría de Itau BBA aún espera que la producción total de maíz de Brasil alcance entre 138 millones y 139 millones de toneladas, más que la estimación del USDA de 131 millones de toneladas.

Brasil produjo 136 millones de toneladas de maíz en 2024/25, según el USDA. (Reporte de Roberto Samora. Redacción: Oliver Griffin. Edición en español de Javier López de Lérida)