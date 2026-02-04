Itaú, Santander y Citi llegan a acuerdos para poner fin a las disputas fiscales en Brasil

Por Marcela Ayres y Bernardo Caram

La Fiscalía General de la Hacienda ⁠Nacional de Brasil ha llegado ⁠a acuerdos con los bancos Itaú , Santander Brasil y Citi, lo que ha dado lugar a unos 2.400 millones ⁠de reales (458 ‌millones de ​dólares) en pagos de impuestos en las últimas semanas.

Mariana Lellis, ​coordinadora jefe de negociaciones de la Fiscalía, dijo que la cifra ‌refleja los pagos netos tras aplicar descuentos ‌medios del 21% sobre ​multas, intereses y sanciones.

Los acuerdos ponen fin a batallas judiciales que se habían prolongado durante años y suponen un impulso directo para los resultados fiscales federales. El total podría aumentar, ya que la Fiscalía sigue examinando unas 70 solicitudes de acuerdo presentadas por empresas.

Los últimos acuerdos se negociaron en el marco ⁠del Programa de Acuerdo Integral, cuyo plazo de presentación de propuestas finalizó en diciembre, aunque ​las solicitudes pendientes aún se están analizando.

Los descuentos oscilaron entre el 10% y el 30%, en función de la probabilidad de recuperar la deuda, la fase y la duración del litigio y las posibilidades del Gobierno en los tribunales.

"Hay un universo mucho mayor de instituciones ⁠financieras y un volumen de deuda mucho mayor", dijo Lellis, refiriéndose a los casos ​que aún están pendientes de evaluación.

En las disputas sobre el ahora desaparecido impuesto sobre las transacciones financieras, Santander Brasil pagó alrededor de 1.000 millones de ‍reales después de los descuentos, mientras que Citi pagó aproximadamente 400 millones de reales.

Itaú dijo en un comunicado que "mantiene un diálogo continuo con las autoridades competentes y utiliza los instrumentos legales disponibles para resolver disputas fiscales, siempre con total transparencia ​y cumplimiento de la legislación vigente".

Los demás bancos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

