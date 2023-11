LYON, Francia--(BUSINESS WIRE)--nov. 21, 2023--

I-TEN,SA anuncia que ha sido distinguida con el premio CES® 2024 a la Mejor Innovación por su microbatería de 250 µAh. Este año, el programa de premios a la innovación CES ha recibido una cifra récord con más de 3000 candidaturas. El anuncio tuvo lugar antes de CES 2024, el evento tecnológico más importante del mundo, que se celebrará del 9 al 12 de enero en Las Vegas, Nevada.

Solid-state SMD Micro-battery (Photo: I-TEN SA)

El programa de premios a la innovación de la Consumer Technology Association (CES) es una competición anual que rinde homenaje al diseño y la ingeniería más destacados en 29 categorías de productos tecnológicos de consumo. Los productos mejor valorados reciben la distinción «Best of Innovation» (Mejor Innovación). Un jurado de expertos de prestigio en el sector, entre los que se encuentran miembros de los medios de comunicación, diseñadores, ingenieros y otros profesionales, revisa las candidaturas en función de su innovación, ingeniería y funcionalidad, estética y diseño.

ITEN es una empresa francesa que fabrica microbaterías SMD de estado sólido. Como fabricante de dispositivos totalmente integrados, ITEN controla por completo la cadena de valor, desde la síntesis de materiales hasta el envasado y las pruebas. Desde su fundación, ITEN ha recaudado más de 120 millones de dólares y su tecnología ha obtenido hasta la fecha más de 300 patentes en todo el mundo.

Las nuevas microbaterías de 250 µAh miden 4,5 x 3,2 mm y presentan otras dos características principales: - pueden recargarse rápidamente (80 % en 8 minutos) y de forma sencilla a tensión constante (como un condensador); - pueden suministrar una gran potencia y corrientes máximas elevadas, de más de 30 mA en 100 ms, lo que significa un C-Rate de más de 120.

El C-Rate es una característica clave para las baterías utilizadas en soluciones de IoT de bajo consumo, que consumen en promedio cada vez menos energía, pero que de vez en cuando la fuente de alimentación debe suministrar picos de corriente para alimentar transceptores de RF, sensores microcontroladores o actuadores, por ejemplo.

Gracias a los altos C-Rates de las baterías de ITEN, ahora se puede reducir el tamaño y la capacidad (por un factor de hasta 500 o 1000) de las baterías que se utilizarán en dichas soluciones de IoT. Esto también reduce la huella de carbono de las soluciones de almacenamiento de energía en al menos 200 veces en comparación con las pilas de botón, lo que incluso permite diseñar soluciones autónomas ecológicas combinando captación de energía y una microbatería de muy pequeña capacidad. Además, las microbaterías de ITEN cumplen las normas ROHS y REACH y no contienen materiales tóxicos, metales pesados, disolventes, ni tierras raras y no requieren un proceso de reciclado específico al final de la vida útil del sistema.

Por consiguiente, son una respuesta concreta a los diseñadores de electrónica que buscan alternativas ecológicas a las pilas de botón. En este sentido, las soluciones de ITEN se ajustan a la Directiva europea que recomienda eliminar las pilas no recargables en todos los diseños de sistemas electrónicos a partir del año 2030.

«Estamos muy satisfechos y nos sentimos orgullosos de este premio a la Mejor Innovación en CES 2024. Es un reconocimiento a nuestras revolucionarias baterías de estado sólido como principales contribuyentes a la sostenibilidad, el diseño ecológico y las soluciones energéticas inteligentes», declaró Fabien Gaben, presidente del consejo de administración y fundador de la empresa. «Se trata realmente de un gran avance en la alimentación de sistemas autónomos integrados».

Puede consultar los galardonados con los premios a la innovación CES 2024 en CES.tech/innovation. En enero se darán a conocer más detalles durante CES Unveiled.

Acerca de iten: iten es la empresa líder en el desarrollo y fabricación de microbaterías smd de iones de litio de estado sólido que no dañan el medioambiente. estas microbaterías se recargan en unos minutos y pueden suministrar energía en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. se utilizan en muchas aplicaciones como fuente de alimentación de reserva, o para ayudar a las celdas primarias a suministrar energía o para alimentar nodos de sensores autónomos, soluciones de seguimiento y monitorización, registradores de datos de sensores, balizas y etiquetas de radiofrecuencia, periféricos de teléfonos inteligentes, dispositivos médicos, automatización de viviendas y edificios, ciudades inteligentes, tecnología para llevar puesta y textiles electrónicos.

