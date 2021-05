ITourTranslator ayuda a las personas a traducir una llamada telefónica o llamadas de voz de WhatsApp en tiempo real

New york--(business wire)--may. 17, 2021--

Las barreras del idioma siempre han sido un gran problema para las personas que hablan diferentes idiomas. Hay muchas aplicaciones de traducción que intentan solucionar este problema, sin embargo, los obstáculos del idioma para la comunicación remota de las personas aún no se han resuelto bien. Es imposible que una persona hable por teléfono con otra persona que totalmente no comprende el idioma que habla. Pero iTourTranslator, que tiene varias funciones como traducción de llamadas telefónicas, traducción de videollamadas, traducción de conferencias, etc., ha roto la barrera y la ha convertido en una historia pasada.

Al usar iTourTranslator, la persona que llama solo necesita saber el número de teléfono del destinatario, cuyo teléfono puede ser un teléfono móvil o un teléfono fijo. Para la persona que recibir la llamada, no es necesario instalar la aplicación, solo tiene que levantar el teléfono y contestar. Cuando la persona que llama habla español, el otro lado escuchará inglés. Y cuando la contesta está en inglés, se traducirá al español. iTourTranslator es a favor de varios idiomas, incluido inglés, español, alemán, francés, chino, japonés, coreano, ruso, árabe, noruego, danés, finlandés, portugués, catalán y tailandés.

Uno también puede usar iTourTranslator para traducir llamadas de voz de WhatsApp. La persona que llama envía un enlace a su amigo en plataformas sociales como WhatsApp, Facebook Messenger, Line, Telegram o Wechat.

Cuando el que lo recibe hace clic en el enlace, se puede realizar la llamada de voz o la videollamada y se traducirá en tiempo real. Para la persona que recibir la llamada, no necesita descargar iTourTranslator ni registrarse , lo cual es muy conveniente.

También se puede usar iTourTranslator para hacer una reunión, y la voz se traducirá en tiempo real.

La función de la reunión en iTourTranslator es similar a la de Zoom. Teniendo en cuenta que a muchos usuarios les gusta usar Zoom o Teams para reuniones, iTourTranslator ha desarrollado una función de traducción en tiempo real. Cuando los usuarios utilizan software como Zoom o Teams durante una reunión, al activar la función de traducción en tiempo real en la aplicación iTourTranslator, su conversación se traducirá a subtítulos bilingües en tiempo real.

En general, iTourTranslator es una aplicación de traducción muy potente. No solo proporciona funciones comunes de traducción como traducción de texto, fotos y diálogos, sino también muchas funciones innovadoras, como traducción auditiva, traducción de llamadas telefónicas, conferencias y videollamadas.

