Zarzalejos defiende que los populares representan la "salida del bucle nacionalista" que está "canibalizando" Euskadi

SAN SEBASTIÁN, 16 Mar. 2024 (Europa Press) -

El ex presidente del PP vasco y ex eurodiputado Carlos Iturgaiz ha destacado que el PP es el "cerrojo" de esa puerta que pretenden abrir "las llaves de Otegi, Sánchez y toda su corte radical antiespañola en esta tierra" para "poner jaque a la Constitución española, a la monarquía y a nuestra nación que es España", al tiempo que ha asegurado que, "por muchas llaves que tengan los separatistas", esa puerta "no la van a poder abrir".

El PP ha celebrado este sábado en San Sebastián una jornada con eurodiputados que han el ex eurodiputado y ex presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea y el eurodiputado Javier Zarzalejos.

Iturgaiz ha denunciado que "algunos en estas tierras se han jactado, se jactan de tener las llaves para Euskadi" y que van a "abrir las puertas de la amnistía para terroristas y delincuentes", así como las de la "soberanía", es decir, "de la independencia".

El expresidente del PP vasco ha subrayado que "los independentistas pueden tener llaves", pero de una puerta que "tiene un buen cerrojo echado". "Por muchas llaves que tengan los separatistas, la puerta no la van a poder abrir", ha advertido, para añadir que el PP es ese "cerrojo de la puerta de las llaves de Otegi, de Sánchez y de toda su corte radical antiespañola en esta tierra".

"Somos ese cerrojo de unas malditas llaves que solo pretenden poner en jaque a la Constitución española, a la monarquía y a nuestra nación que es España", ha aseverado, para añadir que también son "el cerrojo a la independencia y a la inmoralidad de romper la nación más antigua de Europa, de las pretensiones de algunos de liquidar el Estado de Derecho y a la desvergüenza del frente Sanchista que está haciendo un daño sin precedentes a los vascos y al resto de los españoles".

Iturgaiz ha incidido en que su partido es "un cerrojo que da seguridad, que da libertad, que da legalidad" y que persigue una Euskadi "abierta". A su juicio, para lograrlo es necesario que haya un PP vasco "fuerte, un Partido Popular de España fuerte y un Partido Popular europeo fuerte".

Asimismo, ha subrayado que la "misión" del PP es "defender el Estado de Derecho" en Euskadi, en España y en Europa, frente a quienes "quieren romper España" y que son los que "mandan en estos momentos en nuestra política y son los que hacen las vergonzosas leyes como la de amnistía para salvarse de todos los delitos que han cometido".

Primera fuerza

Por su parte, Zarzalejos ha puesto en labor el trabajo del PP en Europa donde es "primera fuerza" con medidas para "liderar la lucha contra la corrupción" o para que el Parlamento Europeo "pida que se prohíban las amnistías y los inductos generales para los corruptos". "Hemos conseguido que en Europase siga escuchando con más fuerza si cabe la voz de las víctimas", ha añadido.

Por otra parte, se ha referido a Euskadi y ha advertido de que "cuando la pluralidad no se respeta, cuando la libertad lingüística no se respeta, cuando el poder político pretende inundarlo todo, cuando las ideologías más excluyentes quieren colarse hasta por la última rendija que deja la sociedad, las cosas no van bien, las instituciones no funcionan y, por tanto, perdemos competitividad".

A este respecto, ha criticado los "efectos" que está teniendo el actual modelo lingüístico vasco "sobre nuestra capacidad para atraer" en Euskadi, así como el "el dudoso honor de encabezar el ranking en absentismo laboral en España" que ostenta la comunidad autónoma vasca. A ello ha añadido que "desde el año 2015 casi 2.000 empresas se han ido del País Vasco, que somos la tercera comunidad por la cola en esta marca dudosa" y la inversión extranjera en Euskadi "se ha desplomado, se ha hundido".

"Cuando hablamos de la competitividad del País Vasco no podemos olvidar que el País Vasco está a la cola del crecimiento en España, 1,6% el año pasado, que seguimos perdiendo masa muscular industrial", ha incidido, para subrayar, a continuación, que el País Vasco "pierde peso en el conjunto de la economía española, acapara el 50% de toda la conflictividad laboral en España" y "el 20% de los jóvenes vascos en los últimos 10 años se han ido a otros territorios, a otras provincias, a otras comunidades autónomas".

Por lo tanto, a su juicio, "más allá de la burbuja en la que los nacionalistas quieren que vivamos", Euskadi "crece poco, no atrae, ni retiene talento" y es una comunidad autónoma en la que "se genera una extraordinaria conflictividad laboral y que va perdiendo a marchas forzadas centros de decisión". "Este es el País Vasco que tiene un nombre que es el nacionalismo", ha opinado, para añadir que esa es la "responsabilidad" de los nacionalistas.

"canibalizado"

En este contexto, ha lamentado que el País Vasco está "en declive" y "canibalizado por el nacionalismo, paralizado por la hegemonía nacionalista", mientras los nacionalistas "piden más competencias". "Tenemos es un nacionalismo desleal, regresivo, un nacionalismo destituyente, es decir, interesado en reconstruir España, cuyo único programa es apoyar las peores políticas del peor gobierno que ha tenido España y, por tanto, del peor gobierno que ha habido sobre el País Vasco", ha defendido.

En esta coyuntura, ha señalado que de cara a los comicios al Parlamento Vasco "la gran aportación, la gran oferta" del nacionalismo es "o una mayoría de Bildu" o, sino, "la comodidad del PNV dejando a los socialistas dormir a los pies de la cama para que el declive continúe".

Frente a ello, ha sostenido que "el País Vasco tiene que salir del bucle nacionalista, tiene que salir del bucle nacionalista que le lleva al declive, que le está llevando a perder posiciones en España y en Europa".

Por último, ha aseverado que el PP supone "esa salida del blucle, rescatar al País Vasco del bucle nacionalista", porque es "el gran partido de la esperanza para muchos vascos y para una gran mayoríae españoles".

Proyecto de futuro

Muriel Larrea, por su parte, ha destacado que el PP es reflejo de "la pluralidad, de la diversidad, de un proyecto común" que representa "el mejor y más garantista proyecto de futuro para los vascos". "Nos irá mejor a los vascos cuanto más y mejor relaciones tengamos con el resto de España y con Europa y esta es una oferta única y exclusiva del PP Vasco en las próximas elecciones", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que el candidato del PP a lehendakari, Javier De Andrés, es "el único valor diferente con valor añadido para llevar a Euskadi a las mejores cuotas de progreso y de futuro". Además, ha recordado que el PP de Gipuzkoa es "el partido que más ha crecido en votos en las últimas dos citas electorales en este Territorio" y el que "más va a crecer" en los próximos comicios, por su "compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro". Finalmente, ha incidido en el que los representantes del PP son "creíbles" y "coherentes" y quieren "mucho más, para esta tierra".

Tras la apertura de la jornada ha tenido lugar una mesa redonda con el título 'Transformando Euskadi: perspectivas para una sociedad competitiva', con el vicesecretario de Estudios y Programas del PP vasco, Álvaro Gotxi, el abogado Jorge Sánchez, el Doctor en Economía y profesor en UNIR, Iñaki Ortega y la eurodiputada del PP Pilar del Castillo.