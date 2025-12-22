IU busca repetir en Aragón otra candidatura de unidad con aviso a Sumar: Alianzas con los que "existen" en el territorio

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido la conformación de candidaturas unitarias en todos los territorios, al estilo de Unidas por Extremadura, y llama a lograrlo en Aragón, la próxima convocatoria electoral, con un aviso claro a Sumar, al subrayar que las alianzas se tienen que construir con las organizaciones que "realmente existen en el territorio". En el caso de Aragón, ha subrayado que hay conversaciones para intentar una única lista electoral entre los partidos de izquierda alternativa y ha negado que existan vetos cruzados, como lanzó este domingo la Chunta Aragonesista que se mostraba pesimista sobre las opciones de establecer un frente amplio. De todas formas, Maíllo ha desgranado que en todo caso su formación apuesta por coaliciones amplias aunque no sean unitarias, en claro mensaje a Podemos en un territorio en el que nunca han confluido, al aseverar que en esta autonomía la fragmentación electoral castiga menos. Así lo ha trasladado en rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Sevilla para valorar el resultado de las elecciones de Extremadura y ensalzar que el resultado de Unidas por Extremadura, la candidatura de su formación junto a Podemos y Alianza Verde, ha sido "espectacular", revelando que el camino a seguir son los proyectos unitarios, con "respeto" a todas las organizaciones, "visibilidad compartida" y apegados al territorio. Maíllo ha reivindicado que la candidatura extremeña ha crecido de los cuatro a los siete escaños en Extremadura, de los cuales cuatro serán para miembros de IU y los tres restantes corresponden a miembros de Podemos, entre ellos la cabeza de lista Irene de Miguel. "Creemos que toca vertebrar esos espacios como hemos defendido siempre y desde una integración de todo lo que realmente existe en cada territorio y, sobre eso, hacer una propuesta política que genere una movilización llena de esperanza", ha subrayado en su comparecencia para, a continuación, resaltar que en Aragón puede haber una alternativa de la izquierda alternativa que sea clave para impedir una mayoría absoluta del PP y lograr una alternativa de Gobierno progresista. IU SE OFRECE COMO VERTEBRADOR DE FRENTES AMPLIOS Concretamente, ha subrayado que lo que estos comicios extremeños revelan es que las alianzas se tienen que hacer con las organizaciones arraigadas en el territorio y que IU, como formación presente en todo el país, se ofrece como elemento vertebrador para levantar frentes amplios electorales en todo el país. La referencia de Maíllo parece un mensaje velado a Sumar, que a diferencia de Podemos tiene poca implantación en las comunidades autónomas como se vio en Extremadura, donde quedó fuera del registro de la candidatura de Unidas por Extremadura y estuvo presente en un puesto rezagado (el número 22) en la provincia de Cáceres. Del caso de Aragón la Chunta afirmó que la unión de todos los partidos no cuaja en la comunidad y habló de que había vetos cruzados entre Podemos, IU y Sumar, por lo que planteaba una mesa de diálogo de cara a evaluar una propuesta de candidatura unitaria antes de que venza el plazo para registrar coaliciones, que concluye el 26 de diciembre. Maíllo ha refutado esa visión y ha asegurado que en Aragón no se ha lanzado "ningún veto por nadie". Por ello, ha exhortado a trabajar por un proyecto unitario porque en estos comicios no se trata de ganar "relatos comunicativos".