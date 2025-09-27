IU celebra el aislamiento internacional de Netanyahu en la ONU, “un retrato de dignidad” en defensa del pueblo palestino

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El coordinador federal IU, Antonio Maíllo, ha afirmado este sábado que el discurso pronunciado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se asentó en su "deriva fascista" y en su "carácter exterminador" en la operación contra Gaza. Sin embargo, en declaraciones a los medios a su llegada a las fiestas del PCE, Maíllo ha valorado como "buena noticia" el clamor internacional que se evidenció con el "retrato de la dignidad" que supuso el abandono de la Asamblea General de la ONU por parte de muchos diplomáticos al arranque de la intervención de Netanyahu.

"La defensa del pueblo palestino se ha evidenciado con ese retrato de la dignidad que ha supuesto el abandono de la mayoría de los países de las Naciones Unidas ante la intervención del genocida Netanyahu", ha asegurado el responsable de IU. También ha visto como una buena noticia que en España prácticamente una inmensa mayoría también se sitúe en esa defensa de la paz, en la condena al exterminio y al genocidio, frente a una "derecha arrinconada en sus contradicciones sionistas" que busca otras fórmulas de abrir la agenda mediática en España.

Del mismo modo, ha lamentado que el Rey Felipe VI no pronunciase la palabra genocidio durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, en la que exigió que Israel pare la "masacre" que se vive en Gaza. "Sentimos que no lo dijera porque, en el fondo, la legitimidad del discurso del Rey tiene que venir determinada por las posiciones políticas del propio Ejecutivo. La Jefatura del Estado no puede estar ajena a lo que es la expresión de la voluntad popular a través del Gobierno de España y fue una oportunidad perdida", ha comentado.

"PILTRAFA JURÍDICA" DEL JUEZ PEINADO

Sobre la comparecencia de este sábado de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los Juzgados, Maíllo ha explicado que ve una "piltrafa jurídica" en la actuación del juez Peinado y la demostración de que hay jueces que hacen "mucha política". "Con movimientos como el que el juez Peinado está haciendo con una instrucción absolutamente impresentable demuestra que esa actuación de jueces en política es lo que mancha el prestigio de la misma y no quienes advertimos de esa politización de la justicia en algunos jueces", ha reflexionado.