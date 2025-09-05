IU dice que no le vale la postura de Albares ni de Sumar y exige ruptura con Israel y un decreto de embargo de armas

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

IU ha criticado la "inacción" del Gobierno ante el genocidio de Israel y ha asegurado que "no les vale" las declaraciones de intenciones del titular de Exteriores, José Manuel Albares, "ni la petición" de los ministros de Sumar de retirar la embajadora española en Tel Aviv. Por ello, exige la ruptura total e inmediata de toda relación con el país hebreo.

Aparte, el coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, ha demandado en declaraciones a los medios en León, que se apruebe de forma urgente un decreto para aplicar un embargo total a la compraventa de material militar con Israel, lanzando que si el ala socialista no accede a ello, los ministros de Sumar "muestren su protesta y se ausenten del Consejo de Ministros".

"Estamos hablando de la ruptura definitiva de relaciones diplomáticas, culturales, económicas y comerciales con el Estado genocida de Israel. No valen las palabras de Albares diciendo que su opinión seria que se retirara el equipo de Israel (Israel-Premier Tech) de la Vuelta ciclista. Eso está muy bien pero lo que le corresponde al Gobierno de España es romper relaciones de una vez", ha enfatizado Maíllo.

Tampoco le vale, ha repetido Maíllo, la "petición" desde Sumar de la retirada de la embajadora de Israel Ana María Salomon, sino que su opinión es que no hay que bajar de la "exigencia" del cese completo de relaciones con el país hebreo.

Precisamente este jueves los ministros de Sumar reclamaron al ala socialista que aplique sanciones al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a los ministros de su gobierno Israel Katz Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich.

Es más, demandaron que todos ellos sean declaradas personas 'non grata' y que se les impida en su caso la entrada al país "por su incitación al odio, a la hambruna forzada y la limpieza étnica" del pueblo palestino.

Asimismo, desde la formación insistieron en la retirada de la embajadora en Tel Aviv y aseguraron que reclaman la ruptura de relaciones con Israel.

Paralelamente, IU ha emitido un comunicado en el que denuncia "enérgicamente", ante la situación en Gaza, "la complicidad que supone la inacción". Por ello, ha exigido al Ejecutivo "que tiene la obligación de pasar de inmediato de las palabras a los hechos, rompiendo de inmediato cualquier vínculo con uno de los crímenes más atroces de nuestro tiempo".

A su vez, ha trasladado una serie de exigencias al Gobierno entre las que figura la "ruptura total e inmediata" de relaciones con Israel, expulsando la misión diplomática y prohibiendo cualquier comercio de armas o material militar".

Por ello, ha abogado por la aprobación urgente de un decreto por parte del Ejecutivo que prohíba la compraventa de material militar con este país, aunque este en tramitación una proposición de ley al respecto en el Congreso.

También ha instado al Gobierno a que active "todos los mecanismos políticos, diplomáticos y legales" para garantizar que la Global Sumud Flotilla, que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza, no sea interceptada ni "atacada impunemente" por Israel.

"Mantener relaciones con Israel significa ser cómplice activo de un genocidio. La historia juzgará a quienes, pudiendo detener la barbarie, eligieron mirar hacia otro lado", ha alertado IU quien afirma que España "debe colocarse del lado de la legalidad internacional, la justicia y los derechos humanos, escuchando el clamor de millones de personas que exigen el fin de la matanza y la libertad del pueblo palestino".

PIDE EXPULSAR AL EQUIPO ISRAELÍ DE LA VUELTA Por su parte, Maíllo ha aludido a las protestas en rechazo a la participación del equipo israelí en La Vuelta, que confía sigan desarrollándose porque ha saltado la "chispa de la solidaridad" con el pueblo palestino en la sociedad española.

"Que un equipo como el que está participando en la Vuelta ciclista participe es como si los nazis tuvieran un equipo que hubiera participado en el Tour de Francia en los años 30 y 40. No podemos permitirlo y el Gobierno debe dejar de hacer declaraciones de intenciones y convertirlos en normas y en ruptura de las relaciones definitivas", ha zanjado Maíllo.