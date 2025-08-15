IU exige a Aena que "deje de privilegiar" a las VTC con aparcamientos VIP en aeropuertos

MÁLAGA, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una iniciativa ante el Congreso de los Diputados para instar al Ministerio de Transporte y AENA a "actuar en defensa del sector del taxi" y a explicar "qué medidas van a adoptar ante la reiterada adjudicación de plazas VIP en aeropuertos como Madrid, Barcelona y Málaga a empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), práctica que provoca un injusto desequilibrio en perjuicio del taxi público".

En este sentido, ha exigido a la empresa aeroportuaria que "deje de privilegiar" a los VTC mediante la asignación de aparcamientos exclusivos en el aeropuerto de la capital de la Costa del Sol.

De este modo, Valero ha instado en una nota a "AENA, el Ministerio de Transportes, la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga a coordinarse de inmediato para evitar que decisiones administrativas y la mala gestión en el cumplimiento de las competencias de cada una de las administraciones agraven la situación en un momento crítico para la movilidad y el turismo de la ciudad, en plena temporada de verano y con la Feria de Málaga a la vuelta de la equina".

En este contexto, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía ha advertido que "Málaga no puede convertirse en escenario de decisiones administrativas que generen confusión entre quienes llegan a la ciudad, ni que condenen a cientos de conductores y sus familias a perder capacidad de trabajo".

En este sentido, ha señalado que "en un contexto donde plataformas y operadores han reforzado su presencia y han obtenido licencias o puntos de recogida preferentes en aeropuertos, la existencia de aparcamientos exclusivos para los VTC sitúa al sector del taxi en una posición claramente desfavorable".

Asimismo, ha subrayado que esta situación resulta "especialmente grave en periodos de máxima afluencia, como las semanas previas y durante la Feria de Málaga, cuando la demanda se dispara y el servicio público debe garantizarse con criterios de equidad".

El coordinador andaluz de IU ha reclamado "medidas concretas como la suspensión y revisión inmediata de pliegos o adjudicaciones que concedan aparcamientos VIP a VTC en las instalaciones aeroportuarias hasta garantizar igualdad de condiciones", así como "la priorización de zonas de parada y acceso inmediato para taxis en las terminales durante los picos de demanda y la puesta en marcha de controles efectivos que impidan usos discriminatorios del espacio público que favorezcan a determinados operadores".

Valero ha propuesto "la apertura de canales de diálogo con el sector del taxi para articular medidas de acompañamiento, refuerzos horarios, permisos temporales y planes de apoyo, que permitan absorber la subida puntual de la demanda sin penalizar a las trabajadoras y trabajadores del taxi".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha sostenido que "se trata de proteger el empleo y el servicio público, está en juego el derecho de los malagueños y de las personas que visitan la ciudad a contar con un servicio de transporte ordenado, accesible y justo".

Por último, ha prometido que seguirá "vigilantes y presentaremos las iniciativas necesarias para defender al taxi y al conjunto de la ciudadanía".