IU exige al Gobierno acabar con el anonimato de quienes expanden "odio" en redes ante los incidentes en Torre Pacheco

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha propuesto una serie de medidas ante los incidentes ocurridos en Torre Pacheco (Murcia), como acabar con el anonimato de quienes "utilizan las redes sociales para expandir odio y violencia". Durante su intervención en rueda de prensa en la Cámara Baja, Santiago ha advertido de que "es imprescindible" que el Gobierno acelere la aprobación de las leyes contempladas en el Programa de Regeneración Democrática, acordado en abril de 2024 por el Gobierno de coalición. En concreto, ha hecho referencia a las normas que "se incorporaban para poner freno a la difusión de mentiras y noticias falsas por las redes sociales, para acabar con el anonimato de quienes utilizan las redes para expandir odio y violencia". "Las imágenes que hemos visto estos días en redes sociales, muchas de ellas, a pesar de haber sido presentadas como captadas en Murcia, no lo han sido, no se corresponden a imágenes de hechos ocurridos en Murcia y han sido utilizadas como caldo de cultivo que ha propiciado la difusión de mentiras y convocatorias racistas violentas en redes sociales", ha asegurado Santiago. En segundo lugar, ha recalcado que la justicia "tiene que hacer caer todo el peso de la ley sobre quienes han expandido el discurso de odio estos días en Murcia, al igual que quienes han participado en los hechos violentos, especialmente a las personas que se han desplazado hasta Torre Pacheco, integradas en grupos escuadristas violentos, incluso con simbología abiertamente nazi, para agredir a personas, destrozar bienes, vehículos o negocios de personas extranjeras". "No puede permitirse la impunidad, la justicia no puede permitir la impunidad, y es necesario tomar medidas para reforzar la Fiscalía de Delitos de Odio, encargada de combatir los delitos de odio", ha señalado. En este sentido, ha reclamado reforzar los cuerpos policiales de investigación que tienen que encargarse de la investigación de lo que está ocurriendo todavía en Torre Pacheco, aunque ha precisado que la principal tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este momento "es impedir esos disturbios violentos". El diputado de Sumar ha criticado "a todos los que, siendo de fuera de Torre Pacheco, se han desplazado a esta ciudad para causar esa orgía de desmanes y violencia" y ha hecho un llamamiento especial a que "se impida" la manifestación que se está convocando por redes para este lunes en la localidad "por organizaciones violentas habituales, como Desokupa". En la misma línea, ha reclamado "medidas contundentes" al Gobierno de Murcia que rompa "sus vínculos con un partido racista y xenófobo como es Vox": "Tiene un discurso extremista y alarmista que está provocando estos serios problemas de alteración del orden público". Cada día que el Gobierno de López Miras siga dependiendo de Vox es un día en el que asume las políticas racistas de la ultraderecha, es un día en el que López Miras ataca a la fuerza productiva que garantiza el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de todos los habitantes de la región de Murcia y de toda España, es un día en el que el gobierno del PP dificulta la cohesión social", ha avisado. En su intervención, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y contra el presidente murciano, Fernando López Miras, por haber "perdido una ocasión de condenar claramente a los grupos fascistas violentos llegados de fuera de la localidad, con la única finalidad de alterar el orden público y agredir a personas y causar daños al patrimonio". "Dos de los máximos dirigentes políticos del Partido Popular manteniendo una supuesta actitud de equidistancia, hablando de dos bandos enfrentados, cuando lo que ha visto toda España es una convocatoria masiva de grupos violentos de fuera de Torre Pacheco para llevar adelante una cacería -así lo han denominado- de seres humanos, simplemente por tener otro origen nacional o por profesar otras religiones", ha aseverado Santiago.