IU rechaza la visita de la Reina Letizia y pide "la adhesión de Logroño a la red de municipios por la III República"

Izquierda Unida de Logroño "rechaza la visita que Letizia Ortiz realizará a Logroño mañana jueves, 7 de abril, dentro de los actos del 'Tour del Talento 2022', por representar a una institución como la monarquía española, caduca y antidemocrática que, además, está acusada de graves casos de corrupción y fraude fiscal que afectan a toda la familia Borbón".

Para IU, "los representantes de la dinastía Borbón no pueden ser bien recibidos en Logroño mientras no respondan ante la justicia por las graves acusaciones de corrupción durante los últimos años, bajo los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI, y mientras no sea el pueblo español quien pueda decidir libre y democráticamente su modelo de estado republicano o monárquico".

Por ello, IU quiere aprovechar la visita de Letizia Ortiz "para volver a solicitar al Ayuntamiento la adhesión de Logroño a la Red de Municipios por la III República, coincidiendo con el 91 aniversario de la proclamación de la II República española, que celebraremos el próximo 14 de abril. La Red de Municipios por la III República cuenta ya con la adhesión de decenas de Ayuntamientos de toda España, entre ellos los riojanos de Fuenmayor y Camprovín".

Del mismo modo, IU de Logroño "vuelve a reclamar la eliminación de Juan Carlos I de nuestro callejero, sustituyendo la calle 'Gran Vía de Juan Carlos I' por calle 'Gran Vía'. Esta petición ya se la hicimos llegar oficialmente al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño sin que, hasta el momento, hayamos recibido respuesta alguna. Por último, desde Izquierda Unida de Logroño anunciamos que ningún representante de IU asistirá al acto presidido por Letizia Ortiz, como muestra de nuestro rechazo a la institución monárquica".

'Jóvenes de IU' recibieron una invitación "pero han rechazado su asistencia por considerar un sarcasmo y una indecencia que los actos del 'Tour del Talento' sean presididos por la representante de una institución incompatible con el talento, el mérito o la democracia, ya que se sustenta en los derechos de sangre, la desigualdad ante la ley y la herencia".