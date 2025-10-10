IU urge a Trump a acelerar los trámites para expulsar a España de la OTAN y a que, de paso, se lleve sus bases militares

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha urgido este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que acelere los trámites para expulsar a España de la OTAN y a que, de paso, se lleve de España sus bases militares.

En declaraciones en la Cámara Baja, Santiago ha respondido así al ser preguntado por la propuesta de Trump de desterrar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5% del PIB para 2035.

Santiago sostiene que el 5% del PIB para gasto militar "no procede en absoluto" porque esta partida va destinar a "un inmenso negocio" de las empresas armamentísticas "que se encuentran en manos de fondos de inversión internacionales, básicamente controladas por capital en Estados Unidos".

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso considera que, al igual que con los aranceles, Trump intenta "utilizar" la política internacional para corregir "los muchos problemas económicos" que tiene Estados Unidos y pretende que lo paguen los ciudadanos del resto del mundo, "y obviamente no puede ser", ha apostillado.

"Por eso, nosotros hemos dicho que el 5% no, pero tampoco el 3,5% ni el 2%, porque el gasto militar o el gasto en armas provoca guerras y mortalidad, y nosotros lo que queremos es aplicar cada vez más gasto en seguridad humana", ha defendido.

Por todo ello, el diputado de IU ha expresado su deseo de que Trump se mantenga en su posición y consiga expulsar a España de la OTAN.

"Ojalá --ha dicho--. A nosotros eso nos parece una solución muy buena, con lo que animamos a que Trump siga por ahí".

Santiago sostiene que en España lo que hay que hacer es gastar en vivienda, en sanidad y en educación, así como invertir en transportes o en transición energética. En definitiva, "mejorar nuestro Estado social y dejar de provocar guerras en el mundo, que ya hay bastantes", ha concluido.