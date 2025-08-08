Ivanka Trump y Jared Kushner invierten en isla albanesa

Según The Guardian, la pareja pagó la enorme suma para comprar y proteger Sazan, una de las últimas islas vírgenes del Mediterráneo, un lugar remoto frente a la costa albanesa.

Su plan es transformar el terreno en un resort de lujo, siempre y cuando primero limpien las municiones sin detonar que quedaron de conflictos pasados.

"Va a ser extraordinario", declaró Trump el verano pasado en un podcast sobre la isla.

Kushner, por su parte, declaró a Bloomberg en marzo de 2024 que Sazan "es una de las costas más prístinas y únicas que he visto en el mundo".

Realtor.com señala que es "la primera vez que la pareja se aventura en el emocionante mundo de los hoteles de lujo".

(ANSA).