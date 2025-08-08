Ivanka Trump y Jared Kushner invierten en isla albanesa
Más de US$1000 millones para comprar y proteger Sazan
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Según The Guardian, la pareja pagó la enorme suma para comprar y proteger Sazan, una de las últimas islas vírgenes del Mediterráneo, un lugar remoto frente a la costa albanesa.
Su plan es transformar el terreno en un resort de lujo, siempre y cuando primero limpien las municiones sin detonar que quedaron de conflictos pasados.
"Va a ser extraordinario", declaró Trump el verano pasado en un podcast sobre la isla.
Kushner, por su parte, declaró a Bloomberg en marzo de 2024 que Sazan "es una de las costas más prístinas y únicas que he visto en el mundo".
Realtor.com señala que es "la primera vez que la pareja se aventura en el emocionante mundo de los hoteles de lujo".
(ANSA).
LA NACION
Otras noticias de Inversiones
Más leídas
- 1
Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas
- 2
Llamativo: los turistas que grafitearon piedras en Mendoza pagaron una multa menor al monto gastado en limpiarlas
- 3
LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre
- 4
“Es un error”: rechazo de la comunidad internacional al anuncio de Netanyahu de que tomará la Ciudad de Gaza