Iveco y PlusAI amplían su colaboración con pruebas de camiones autónomos en España

12 ene (Reuters) - La empresa emergente de camiones autónomos PlusAI anunció el lunes que lanzará el primer programa del sur de Europa para probar camiones pesados autónomos, ampliando su asociación con la marca IVECO, de Iveco Group.

El programa desarrollará dos camiones IVECO S-Way equipados con el sistema de conducción autónoma de nivel 4 de PlusAI en una ruta de transporte de mercancías de unos 300 kilómetros entre Madrid y Zaragoza. Las pruebas comenzarán en 2026 y contarán con un operador de seguridad a bordo.

Las pruebas se llevarán a cabo con el operador logístico español Sesé y el Gobierno de Aragón. PlusAI, con sede en Silicon Valley y operaciones en Europa y EEUU, lleva varios años trabajando con Iveco en investigaciones y pruebas conjuntas. PlusAI avanza hacia una cotización pública prevista en el Nasdaq a través de una combinación de negocios con la empresa de cheques en blanco Churchill Capital Corp IX, que se espera cerrar en el primer trimestre de 2026. Iveco dejará de cotizar en bolsa después de que la india Tata Motors anunciara en julio que compraría la empresa en una operación de 3.800 millones de euros. (Información de Laura Contemori; edición de Matt Scuffham; edición en español de María Bayarri Cárdenas)