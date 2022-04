iXensor recibe una inversión estratégica de Rohto Pharmaceutical con un acuerdo de licencia tecnológica independiente

TAIPEI, Taiwán & OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--abr. 28, 2022--

iXensor Receives Strategic Investment from Rohto Pharmaceutical with A Separate Technology Licensing Agreement

iXensor, empresa pionera en salud móvil, ha anunciado hoy que Rohto Pharmaceutical Co., Ltd, una corporación farmacéutica multinacional con sede en Japón, se ha convertido en su nuevo socio estratégico y accionista. iXensor ha recibido una inversión estratégica de Rohto Pharmaceutical para ampliar su negocio de salud móvil a nivel mundial y acelerar su negocio de concesión de licencias de la plataforma PixoTech ®.

Aprovechando esta asociación estratégica, Rohto Pharmaceutical desplegará la tecnología patentada PixoTech ® de iXensor para digitalizar sus nuevos productos a través de un acuerdo independiente de licencia tecnológica y desarrollo conjunto, proporcionando así a los consumidores de Rohto Pharmaceutical carteras innovadoras de autodiagnóstico que incluyen la salud femenina y las enfermedades infecciosas en el mercado japonés.

El primer producto de iXensor, el sistema de control de la glucemenia PixoTest ®, desarrollado basándose en plataforma PixoTech ®, es el primer análisis de sangre basado en una cámara de smartphone aprobado por la FDA en 2017. La PixoTech ®, actualmente protegida por más de 70 patentes internacionales, es la plataforma tecnológica principal de iXensor que transforma los smartphones en instrumentos de diagnóstico in vitro para el análisis biomédico en las pruebas en el punto de atención y el autodiagnóstico. PixoTech ® controla los módulos de detección de la cámara de los teléfonos inteligentes y las emisiones de iluminación de la pantalla con múltiples longitudes de onda para analizar todo tipo de pruebas de inmunoensayo y enzimáticas a través del algoritmo patentado.

Hidetoshi Segi, director de estrategia de Rohto Pharmaceutical, comentó: "Al invertir en iXensor, podemos profundizar nuestros esfuerzos conjuntos en una serie de nuevos desarrollos de productos, ampliando así nuestro negocio de pruebas y diagnósticos a través de una ola de transformación digital. Como primer paso, iXensor nos proporcionará una licencia técnica para dispositivos de diagnóstico basados en smartphones y apps para desarrollar y vender productos innovadores de autodiagnóstico."

Carson Chen, CEO de iXensor, expresó: "Esta asociación representa el potencial ilimitado y la ventaja técnica de la plataforma PixoTech ® para transformar los teléfonos inteligentes en dispositivos de diagnóstico médico de precisión. El negocio de las licencias de la tecnología PixoTech ® ha propiciado un cambio en la empresa y ahora es el nuevo motor que impulsa el crecimiento de iXensor".

En la era pospandémica, iXensor se esfuerza por acelerar el crecimiento del mercado de autodiagnóstico en casa y potenciar la evolución del ecosistema de salud digital mediante la concesión de licencias de la tecnología PixoTech ®. Gracias a ello, PixoTech ® puede aplicarse de forma flexible a la digitalización de diversas pruebas de flujo lateral. Además, puede acortar el plazo de entrega para los fabricantes de DIV que se aventuren en el negocio de la salud digital. También puede aplicarse al desarrollo de herramientas de diagnóstico complementario o de monitorización remota de productos farmacéuticos para probar la eficacia de nuevas clases de medicamentos con resultados de pruebas reales recogidos desde los smartphones de los pacientes con comodidad en casa.

Acerca de Rohto Pharmaceutical Fundada en 1899, Rohto Pharmaceutical es una reconocida empresa japonesa que ha comercializado con éxito su investigación y desarrollo de productos farmacéuticos y de consumo en todo el mundo. Rohto Pharmaceutical ha establecido una sólida cartera de productos, que incluye el cuidado ocular, el cuidado de la piel, los medicamentos gastrointestinales y los alimentos funcionales. En la unidad de negocio de los medicamentos de prueba, se lanzó la novedosa prueba rápida del antígeno del coronavirus para instituciones médicas en respuesta a la epidemia mundial, además de los productos existentes de prueba de embarazo, prueba de ovulación y prueba rápida de la gripe.

Acerca de iXensor iXensor, empresa pionera en salud móvil, convierte los teléfonos inteligentes en dispositivos de diagnóstico médico móvil con calidad de laboratorio. En 2017, iXensor presentó el sistema de monitorización de la glucemia PixoTest ®, el primer análisis de sangre con cámara para teléfonos inteligentes aprobado por la FDA estadounidense. Basándose en la plataforma PixoTech ®, iXensor se ha aventurado en el autodiagnóstico en casa y en el diagnóstico clínico en el punto de atención de enfermedades infecciones, salud femenina, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

