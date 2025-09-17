Izertis emite 3 millones de euros en su séptima emisión de pagarés en el MARF

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tecnológica Izertis ha cerrado la séptima emisión de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por 3 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las dos nuevas emisiones que cerró el pasado 15 de septiembre, una de 2,7 millones de euros y otra de 300.000 euros, tienen una fecha de vencimiento de un año y un interés anual del 3,75% y del 3,5%, en cada caso.

Izertis renovó a principios del año su programa de pagarés por un saldo vivo nominal máximo total de 30 millones de euros y con una vigencia hasta el 2 de enero de 2026.