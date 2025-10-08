Izertis realizará una ampliación de capital mediante la conversión de obligaciones

8 oct (Reuters) - Izertis SA:

* Dijo el martes que llevará a cabo la ampliación de capital social por conversión de las obligaciones convertibles

* La sociedad convertirá 10 obligaciones convertibles

* El aumento de capital social conlleva la emisión de 154.720 acciones ordinarias, con un valor nominal conjunto de 15.472 euros y una prima de emisión total de 1,2 millones de euros

* Como resultado, el capital social de la sociedad ha quedado fijado en 28,9 millones de acciones, de 0,10 EUR de valor nominal cada una de ellas

* Está previsto que en los próximos días las nuevas acciones sean admitidas a cotización

