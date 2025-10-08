LA NACION

Izertis realizará una ampliación de capital mediante la conversión de obligaciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Izertis realizará una ampliación de capital mediante la conversión de obligaciones
Izertis realizará una ampliación de capital mediante la conversión de obligacionesSeth Wenig - AP

8 oct (Reuters) - Izertis SA:

* Dijo el martes que llevará a cabo la ampliación de capital social por conversión de las obligaciones convertibles

* La sociedad convertirá 10 obligaciones convertibles

* El aumento de capital social conlleva la emisión de 154.720 acciones ordinarias, con un valor nominal conjunto de 15.472 euros y una prima de emisión total de 1,2 millones de euros

* Como resultado, el capital social de la sociedad ha quedado fijado en 28,9 millones de acciones, de 0,10 EUR de valor nominal cada una de ellas

* Está previsto que en los próximos días las nuevas acciones sean admitidas a cotización

Fuente de la información: Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Una operación clave con Arabia Saudita corona a Airbus, que le arrebata un récord histórico a Boeing
    1

    Airbus A320 rompe un récord histórico y desplaza al Boeing 737 como el avión más entregado del mundo

  2. Cómo se puede encontrar la papelera de WhatsApp
    2

    WhatsApp: cómo se puede encontrar la papelera de archivos y mensajes

  3. La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
    3

    La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata

  4. Un tiro en la cabeza y un sospechoso detenido: qué se sabe de la joven asesinada y tirada en un aljibe
    4

    Un tiro en la cabeza y un sospechoso detenido: qué se sabe de la joven asesinada y tirada en un aljibe

Cargando banners ...