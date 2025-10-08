Izertis realizará una ampliación de capital mediante la conversión de obligaciones
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
8 oct (Reuters) - Izertis SA:
* Dijo el martes que llevará a cabo la ampliación de capital social por conversión de las obligaciones convertibles
* La sociedad convertirá 10 obligaciones convertibles
* El aumento de capital social conlleva la emisión de 154.720 acciones ordinarias, con un valor nominal conjunto de 15.472 euros y una prima de emisión total de 1,2 millones de euros
* Como resultado, el capital social de la sociedad ha quedado fijado en 28,9 millones de acciones, de 0,10 EUR de valor nominal cada una de ellas
* Está previsto que en los próximos días las nuevas acciones sean admitidas a cotización
Fuente de la información: Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Otras noticias de Servicio-de-noticias
Más leídas
- 1
Airbus A320 rompe un récord histórico y desplaza al Boeing 737 como el avión más entregado del mundo
- 2
WhatsApp: cómo se puede encontrar la papelera de archivos y mensajes
- 3
La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
- 4
Un tiro en la cabeza y un sospechoso detenido: qué se sabe de la joven asesinada y tirada en un aljibe