Izquierda y derecha alcanzan acuerdo para gobernar región de Bruselas tras 20 meses de parálisis

Siete partidos de izquierda y derecha alcanzaron un acuerdo de gobierno para la región de Bruselas, poniendo fin a un estancamiento que se había prolongado 20 meses, anunciaron las agrupaciones el jueves.

La más pequeña de las tres regiones del estado federal belga, Bruselas Capital —que tiene 1,2 millones de habitantes— se encuentra sumida en una crisis política y financiera desde que las elecciones de junio de 2024 no arrojaron un claro ganador.

Georges-Louis Bouchez, líder del mayor partido de la capital, el MR de centroderecha, publicó en X una imagen de una chimenea que expulsaba humo blanco, con el mensaje "¡Bruselas gana!".

La compleja estructura institucional de Bruselas, que refleja su condición de única región bilingüe en un país dividido entre un norte flamenco y un sur francófono, fue un factor que complicó las negociaciones de coalición.

Para asumir un gobierno necesitaba la mayoría en los dos grupos lingüísticos del parlamento local, cada uno de los cuales pertenece a diferentes partidos.

El primer ministro belga, Bart De Wever, expresó su frustración esta semana, afirmando que era hora de reformar el complejo sistema político y que el estancamiento estaba dañando la reputación del país.

Si bien la administración anterior se mantuvo en el cargo con un papel interino, tenía limitada autoridad para abordar una serie de asuntos urgentes, como el presupuesto.