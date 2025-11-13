Izquierdista favorita en elección chilena promete "pragmatismo" con Trump
La candidata de izquierda Jeannette Jara, favorita para la elección presidencial chilena, prometió que sostendrá una relación basada en el "pragmatismo y el respeto mutuo" con el gobierno de Donald Trump.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La candidata de izquierda Jeannette Jara, favorita para la elección presidencial chilena, prometió que sostendrá una relación basada en el "pragmatismo y el respeto mutuo" con el gobierno de Donald Trump, en una entrevista con la AFP.
"Yo puedo pensar muy distinto al presidente Trump, pero sé que lo eligió el pueblo estadounidense, y respeto esa decisión", dijo Jara en una respuesta por escrito a un cuestionario enviado por la AFP.
La aspirante agregó que "más allá de los discursos o de las posturas personales, las relaciones entre ambos países deben sostenerse en el pragmatismo y en el respeto mutuo".
cb-axl/vel/atm
LA NACION
