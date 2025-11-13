LA NACION

Izquierdista favorita en elección chilena promete "pragmatismo" con Trump

La candidata de izquierda Jeannette Jara, favorita para la elección presidencial chilena, prometió que sostendrá una relación basada en el "pragmatismo y el respeto mutuo" con el gobierno de Donald Trump, en una entrevista con la AFP.

"Yo puedo pensar muy distinto al presidente Trump, pero sé que lo eligió el pueblo estadounidense, y respeto esa decisión", dijo Jara en una respuesta por escrito a un cuestionario enviado por la AFP.

La aspirante agregó que "más allá de los discursos o de las posturas personales, las relaciones entre ambos países deben sostenerse en el pragmatismo y en el respeto mutuo".

cb-axl/vel/atm

