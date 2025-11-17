Izquierdista Jara califica a ultraderechista Kast de "autoritario" en Chile

La izquierdista Jeannette Jara calificó el lunes de "autoritario" al líder de extrema derecha José Antonio Kast, en el inicio de la campaña para el balotaje presidencial del 14 de diciembre en Chile.

La representante de la coalición de centro-izquierda venció con apenas 2,9 puntos de ventaja a su rival del Partido Republicano en la elección del domingo.

La derecha, que compitió con tres candidatos de diferentes fuerzas, logró más del 50% de los votos y los sondeos pronostican una victoria de Kast en la segunda vuelta.

"Yo encuentro que (Kast) es una persona autoritaria, que denosta al que piensa distinto", atacó Jara durante un acto realizado en La Pintana, un barrio pobre de la capital.

Kast enfocó su campaña en una estrategia de mano dura contra el crimen y la promesa de expulsar a los 337.000 migrantes sin papeles en Chile, a quienes culpa de la inseguridad.

La candidata izquierdista además afirmó que en los 16 años que fue diputado, Kast no logró "ninguna ley que haya hecho a Chile avanzar".

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, la campaña electoral estuvo dominada por el miedo de la población frente al aumento del crimen, lo que propulsó a la extrema derecha y a su plan de deportaciones masivas y combate a la delincuencia.

El tono de la campaña obligó a Jara a relegar sus ideas sobre planes sociales para hablar más sobre sus estrategias contra el crimen.

Este lunes aseguró que fortalecerá las policías, recuperará los barrios dominados por el crimen organizado y perseguirá "el dinero sucio" ligado al narcotráfico mediante el levantamiento del secreto bancario.

"Yo me pregunto, ¿por qué Kast se opone a levantar el secreto bancario? El que nada hace, nada teme", sostuvo.

La candidata añadió que "ahí dejo algunas ideas para que veamos la diferencia entre los que de verdad tenemos la mano dura".

Jara, quien lidera una amplia coalición de centro-izquierda, dijo que tomará propuestas del economista Franco Parisi, quien logró un sorpresivo tercer lugar, y de la conservadora Evelyn Matthei, que fue quinta en las elecciones del domingo.

