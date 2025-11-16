Izquierdista Jara y ultraderechista Kast irán a balotaje presidencial en Chile (conteo oficial)

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán el balotaje presidencial de Chile del próximo 14 de diciembre, según el conteo del 52,39% de los votos de la primera vuelta celebrada este domingo.

Jara, militante del Partido Comunista y líder de una coalición de nueve partidos de centro-izquierda, obtenía el primer lugar de las votaciones, con el 26,58%. Kast, del Partido Republicano, la secundaba con el 24,32%. El tercer lugar sorpresivamente lo alcanza el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con el 18,84%.

Los sondeos dan por ganador en segunda vuelta a Kast, un abogado de 59 años, que compite por tercera vez.

pa/nn