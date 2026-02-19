Izquierdista José María Balcázar elegido nuevo jefe del Congreso y presidente interino de Perú
El congresista izquierdista José María Balcázar fue elegido este miércoles como jefe del Congreso de Perú y accede automáticamente a la presidencia interina del país, un día después de la destitución de José Jeri.
"Con 60 votos, el congresista José María Balcázar ha sido elegido presidente del Congreso de la República. En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú", indicó el Congreso en la red social X.
"Si juro", dijo el abogado de 83 años, con lo que se convierte en el octavo jefe de Estado del país desde 2016. Dirigirá el Perú hasta la toma de posesión de su sucesor el 28 de julio, tras las elecciones presidenciales del 12 de abril.