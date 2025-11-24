J Balvin presenta su auto Rayo y celebra el reggaetón mexicano en el Flow Fest

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — J Balvin llegó con el impulso de su auto Rayo para apoderarse del escenario principal del Coca-Cola Flow Fest el domingo por la noche. Siguiendo la temática de su más reciente álbum, el astro colombiano presentó un auto Golf negro en la pasarela principal del escenario sobre cuyo toldo bailó rodeado de bailarines.

Como era de esperarse, Balvin interpretó sus éxitos, como “Safari” y “Azul”, y también incluyó “Doblexxó” de su álbum “Rayo” para buena parte de los 84.000 asistentes que se dieron cita en el segundo y último día del festival en su edición 2025.

En su show Balvin se dio tiempo para tener invitados estelares como Farruko para “6 AM” y Jowell & Randy para “Bonita”, así como una sección especial con reggaetoneros mexicanos para “G Low Kitty (Remix)” que tuvo a Uzielito Mix, Yeri Mua, El Malilla y El Bogueto.

“Estoy feliz por lo que está pasando con su movimiento, mi gente, por el reggaetón mexa; de verdad que siéntanse orgullosos que tienen los suyos, apoyen a sus artistas, los artistas de su tierra que ellos son los que van a salir a representar su tierra por el mundo entero”, dijo Balvin.

Balvin le cedió el micrófono a El Bogueto para que cantara su éxito “Cuando no era cantante”.

“Yo hoy celebro que por primera vez el reggaetón mexa tiene una canción en el top 50 con tanto monstruo y tanto artista duro que tiene México, hoy celebramos que El Bogueto es el artista número 1 metiéndole en el Spotify de México; es algo que tenemos que celebrar todos como latinos y como mexicanos, así que vamos a darle”, señaló el artista originario de Medellín, Colombia.

J Balvin cerró su concierto con una sección energética de sus propios temas como “Mi gente”, “RITMO”, “Qué calor” e “In da Getto”.

Natanael Cano

El Flow se ha caracterizado por ser un festival especializado en música urbana latina, pero poco a poco comienza a abrirse más a otros géneros. Este año recibió en su escenario principal al astro de los corridos tumbados mexicanos Natanael Cano, quien además de cactus de neón e imágenes del antiguo Egipto en sus visuales para el concierto estuvo acompañado de su banda con charchetas, acordeón, tololoche y una guitarra.

El concierto de Cano tuvo la peculiaridad de casi ser una presentación en conjunto con su “compa” Gabito Ballesteros, quien como él es originario del estado norteño de Sonora. Juntos cantaron varios temas incluyendo, “El Boss”, “AMG”, “Presidente”, “Cuerno Azulado”, “Tipo Gatsby”, “Ch y la Pizza” y “Perlas Negras”.

Algunos estados de México han impuesto sanciones para los artistas que interpreten canciones que hacen apología del delito, como algunas de las más populares de Cano, pero no es el caso para la Ciudad de México.

Otros artistas destacados de la jornada

La reggaetonera mexicana Bellakath se emocionó hasta las lágrimas al ver que había llenado la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con su presentación en el escenario principal del Flow. Otros que se presentaron con éxito en el día fueron el chileno Cris MJ, la artista catalana Bad Gyal y los mellizos venezolanos Mau y Ricky. Sech, Young Miko y De La Ghetto también destacaron en el día.

El Bogueto

El Bogueto subió al escenario principal del Flow, pero probablemente habría sido mejor para el festival no recibirlo el domingo.

Apenas horas antes, cinco personas habían sido atropelladas en un evento convocado por el artista y el streamer mexicano Maestro Shifu en el centro de la ciudad. Originalmente, habían invitado a sus fans para regalar gorras tras lo cual planeaban una rodada con motocicletas, pero llegó una multitud y se salió de control.

El conductor y los tripulantes de un auto, que había sido vandalizado por la muchedumbre, arremetieron contra la gente y dejaron un saldo de cinco atropellados que resultaron con lesiones en la piel y distintas contusiones (lesiones dermoabrasivas y policontundidos,) de acuerdo con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que acudieron en su auxilio. La policía detuvo al conductor y a los dos pasajeros del auto de 21, 18 y 15 años.

También hubo disturbios, daños a puestos de comerciantes y se tuvo que cerrar una estación del Metrobús.

La policía detuvo a decenas de motociclistas por infracciones de tránsito cuando asistieron al evento, que fue realizado sin los permisos necesarios.