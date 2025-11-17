Ja Morant de los Grizzlies, fuera al menos dos semanas por distensión en la pantorrilla

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Los Grizzlies de Memphis anunciaron el lunes que Ja Morant, dos veces All-Star, se perderá al menos dos semanas debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

Los Grizzlies proporcionaron la actualización médica después de que Morant se lesionara la pantorrilla el sábado por la noche al inicio de una derrota en Cleveland y dijeron que Morant será reevaluado en aproximadamente dos semanas.

Morant anotó siete puntos en seis minutos antes de salir del juego con molestias en la pantorrilla derecha. Se perdió el partido anterior el miércoles en Boston debido a un dolor en el tobillo derecho.

Memphis visita San Antonio el martes por la noche.

Los Grizzlies acaban de recuperar al pívot Zach Edey en esa derrota en Cleveland. Memphis comenzó la temporada con varios jugadores lesionados, incluyendo al escolta Ty Jerome (distensión de alto grado en la pantorrilla derecha), el base Scotty Pippen Jr. (dedo gordo del pie izquierdo) y Brandon Clarke (cirugía de rodilla).

La escasa profundidad de guardias de Memphis llevó a los Grizzlies a firmar al novato Jahmai Mashack con un contrato de dos vías el domingo. Fue la selección número 59 en el draft de junio y ha estado jugando con los Memphis Hustle en la NBA G League.

