Jabeur vence a la campeona Rybakina y jugará semifinales de Wimbledon contra Sabalenka

La tenista tunecina Ons Jabeur se clasificó el miércoles para las semifinales de Wimbledon al vencer a la vigente campeona, la kazaja Elena Rybakina, en tres sets y se enfrentará a la potente bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo.

En una revancha de la final del año pasado en que perdió contra la joven kazaja, la carismática Jabeur, de 28 años y número 6 del mundo, se impuso por 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 en una hora y 53 minutos.

Rybakina, de 24 años, se coronó en Wimbledon en 2022 derrotando en la final a una Jabeur que abandonó la pista central del All England Club en lágrimas tras haber soñado con convertirse en la primera tenista árabe y africana en ganar el prestigioso torneo.

Este año parece determinada a lograr la proeza, aunque primero deberá superar a la superpotente Sabalenka, que en menos de hora y medio venció a la estadounidense Madison Keys por 6-2 y 6-4.

"He oído que ganó muy rápido y no estoy contenta con ello", bromeó Jabeur sobre su próxima contrincante.

"Ella también juega muy rápido como Elena y es ahora la número uno" tras la eliminación de la polaca Iga Swiatek, dijo la tunecina esperando mantener en su próximo encuentro la serenidad mental que la permitió imponerse a Rybakina.

"Me enfadé y luego me calmé y ahora espero controlar mis emociones así", aseguró. Se dijo a sí misma que debía "aprovechar mis golpes, porque si juegas fácil contra ella no va a funcionar".

Logró la revancha contra la kazaja gracias a su determinación y su variado juego, lleno de matices.

- También Sabalenka "sueña" con ganar -

Jabeur estuvo a punto de ganar el primer set pero sufrió una rotura cuando servía para ponerse en 7-5 y acabó empujada a un tie break en el que no logró dominar.

Después, un imposible passing de revés en el décimo juego del segundo set le permitió seguir oponiéndose a Rybakina, que jugó con muchos más nervios en la tercera manga.

La kazaja comenzó a fallar tozudamente sus primeros saques y a cometer errores forzados por el resto de Jabeur, que quebró su primer servicio de la tercera manga y puso la directa hasta lograr un 5-1 que la puso a dos pasos de la victoria.

Su próxima oponente, Sabalenka, ya había llegado a semifinales en el All England Club londinense en 2021.

Pero el año pasado fue excluida del Grand Slam sobre hierba inglés como los otros tenistas rusos y bielorrusos, siguiendo las medidas de represalia decididas por el gobierno británico a raíz de la invasión de Ucrania.

Este año, los representantes de Rusia y Bielorrusia volvieron a ser aceptados en la competición a condición de no tener financiación de sus Estados y firmar una declaración de neutralidad.

Keys, número 18 del mundo, luchó para superar a la bielorrusa en el segundo set, donde le quebró el servicio para ponerse 4-2 en el marcador.

Pero Sabalenka borró rápidamente la ventaja de la estadounidense y acabó imponiéndose con su juego cargado de potencia.

"Ha sido una batalla increíble y estoy muy contenta de volver a la semifinal. Sólo espero hacerlo mejor que la última vez", declaró Sabalenka, que en 2021 cayó ante Karolina Pliskova en tres sets.

"Madison es una gran jugadora. Estoy supercontenta de haber remontado cuando iba 2-4 abajo, 0-40 en el segundo set", añadió.

"Cuando era pequeña soñaba con ganar Wimbledon. Esto es algo especial", afirmó la bielorrusa.

