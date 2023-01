jacinda ardern deja el cargo de primera ministra de nueva zelanda

Por Lucy Craymer

WELLINGTON, 19 ene (Reuters) - La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció el jueves por sorpresa que no tenía "más fuerzas" para seguir al frente del país, que renunciaba a su cargo y que no se presentaría a la reelección.

Ardern, conteniendo las l√°grimas, dijo que hab√≠an sido cinco a√Īos y medio dif√≠ciles como primera ministra y que era humana y necesitaba dar un paso al lado.

"Esperaba encontrar la manera de prepararme no s√≥lo para otro a√Īo, sino para otro mandato, porque eso es lo que requiere este a√Īo. No he sido capaz de hacerlo", dijo Ardern, de 42 a√Īos, en una rueda de prensa.

"S√© que tras esta decisi√≥n se debatir√° mucho sobre cu√°l ha sido la llamada 'verdadera' raz√≥n (...) Lo √ļnico interesante es que, despu√©s de seis a√Īos de grandes desaf√≠os, soy humana", continu√≥. "Los pol√≠ticos somos humanos. Damos todo lo que podemos, durante todo el tiempo que podemos, y luego llega el momento. Y para m√≠, es el momento".

Ardern irrumpi√≥ en la escena mundial en 2017 cuando se convirti√≥ en la jefa de Gobierno m√°s joven del mundo a los 37 a√Īos. Llev√≥ adelante una apasionada campa√Īa por los derechos de la mujer y por el fin de la pobreza infantil y la desigualdad econ√≥mica en el pa√≠s.

Líderes mundiales expresaron su aprecio por Ardern, que se convirtió en una de las figuras mundiales más reconocibles durante la pandemia del COVID-19 y tras los tiroteos masivos en dos mezquitas en 2019.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo: "La diferencia que ha marcado es inconmensurable".

El primer ministro holandés, Mark Rutte, sostuvo que habían intercambiado mensajes de texto el jueves y agregó: "Creo que es una líder formidable, en Nueva Zelanda, pero también en la región y en la ONU".

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se√Īal√≥ que entend√≠a la decisi√≥n de Ardern de dimitir: Creo que es una l√≠der brillante y una mujer muy valiente".

La sucesión

La votación del Partido Laborista neozelandés para elegir a su nuevo líder tendrá lugar el domingo, y el ganador será primer ministro hasta las próximas elecciones generales. El mandato de Ardern como líder concluirá a más tardar el 7 de febrero y se celebrarán elecciones nacionales el 14 de octubre.

Los analistas apuntan a varios ministros de Ardern como posibles candidatos, entre ellos el ministro de Educación y Policía, Chris Hipkins, y la ministra de Justicia, Kiri Allen.

Ardern declaró que no dejaba el cargo porque fuera difícil, sino porque creía que otros podían hacerlo mejor.

A su hija Neve le dijo que estaba deseando estar all√≠ cuando empezara la escuela este a√Īo y a su pareja de muchos a√Īos, Clarke Gayford, que ya era hora de que se casaran.

Ocho meses después de convertirse en primera ministra se convirtió en la segunda dirigente electa en dar a luz durante su mandato, después de la paquistaní Benazir Bhutto.

Su estilo de liderazgo empático se cimentó con su respuesta a los tiroteos masivos en dos mezquitas de Christchurch en 2019, en los que murieron 51 personas y 40 resultaron heridas.

Ardern calificó rápidamente los atentados de "terrorismo" y se vistió con un hiyab al reunirse con la comunidad musulmana un día después del ataque, diciéndoles que todo el país estaba "unido en el dolor". Prometió y llevó a cabo una importante reforma de la ley de armas en el plazo de un mes.

"Ha demostrado que la empat√≠a y la perspicacia son poderosas cualidades de liderazgo", declar√≥ el jueves el primer ministro australiano, Anthony Albanese. (Reporte de Lucy Craymer en Wellington; Escrito por Alasdair Pal y MIchael Perry; Editado en Espa√Īol por Javier Leira)

Reuters