Jack Dangermond Es Honrado por IGU con la Medalla Planeta y Humanidad

Esri anunció hoy que la Unión Geográfica Internacional (International Geographical Union, IGU) ha otorgado a Jack Dangermond la Medalla Planeta y Humanidad. El premio honra a las personas que han realizado contribuciones destacadas a la paz, el bienestar o la sostenibilidad. La IGU es una organización profesional internacional, no gubernamental, dedicada a la promoción y desarrollo de la disciplina de la geografía mediante el inicio y coordinación de la investigación y la enseñanza a nivel mundial.

Este premio solo se otorga cada cuatro años y normalmente a líderes del sector público o con experiencia en liderazgo científico. Los galardonados anteriores han incluido a Al Gore, Nelson Mandela y Mikhail Gorbachev. Este año marca la primera vez que se otorga la medalla a alguien del sector tecnológico privado.

Jack Dangermond fundó Esri en Redlands, California en 1969, y ahora es la empresa de software de sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS) líder en el mundo. Dangermond ha apoyado generosamente importantes programas medioambientales y ha donado o prometido más de 1000 millones de USD en software gratuito de Esri a escuelas y organizaciones medioambientales.

"Este premio es un honor increíble para mí y lo acepto en nombre de todo el buen trabajo que realizan mis colegas y nuestros usuarios”, señaló Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Nuestro trabajo colectivo se ha centrado en construir y aplicar herramientas sistemáticas que ayuden a las personas a aplicar el pensamiento geográfico para la resolución de problemas. En Esri, creemos que la geografía está en el corazón de un futuro más resistente y sostenible y nos hemos dedicado a proporcionar a las organizaciones y a las personas tecnología que permita la comprensión geoespacial y ayude a las personas a abordar nuestros mayores desafíos".

En los últimos años, Esri se ha asociado con organizaciones como Half Earth Project de EO Wilson, NatureServe, The Nature Conservancy, National Geographic y el Servicio Forestal de los EE. UU., con el propósito de preservar las partes del mundo que los humanos aún necesitan para mantener un ecosistema natural diverso y funcional. Por ejemplo, la tecnología de Esri se ha utilizado para ayudar a mapear la biodiversidad global e identificar dónde existen áreas de vulnerabilidad en el mundo. Estos mapas son modelos de hábitats de especies en peligro de extinción para que puedan identificarse y protegerse mejor.

Después de recibir educación en el California Polytechnic College-Pomona, la Universidad de Minnesota y el Laboratorio de Gráficos por Computadora y Diseño Espacial de la Universidad de Harvard, Jack Dangermond comenzó su carrera en arquitectura paisajista antes de desempeñar un papel clave en el desarrollo de tecnología GIS para un mercado amplio. Es reconocido no solo como pionero en métodos de análisis espacial, sino también como una de las personas más influyentes en SIG.

Gestionando activamente Esri y estrechamente conectado con los proyectos, los clientes y la visión de la empresa, Dangermond está personalmente comprometido con la aplicación de métodos GIS para la gestión medioambiental y las comunidades sostenibles.

Para obtener más información sobre Jack Dangermond, la Medalla Planeta y Humanidad de IGU, y para obtener una lista completa de los galardonados, visite igu-online.org/announcement-of-igu-awards-2021/.

