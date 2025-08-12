LA NACION

Jack Grealish llega al Everton cedido por el Manchester City

El extremo inglés del Manchester City, Jack Grealish, jugará cedido esta temporada en el...

Jack Grealish llega al Everton cedido por el Manchester City
OLI SCARFF - AFP

El extremo inglés del Manchester City Jack Grealish jugará cedido esta temporada en el Everton, anunció este martes su nuevo club, en el que el jugador buscará reflotar su carrera.

La pasada temporada Grealish perdió la confianza del entrenador citizen, Pep Guardiola, y solo fue titular en siete ocasiones en Premier League. El atacante de 29 años fue excluido del Mundial de Clubes, una clara señal de su caída en desgracia.

"Estoy en la luna por haber firmado por el Everton. Es enorme para mí, de verdad. Este es un gran club con grandes aficionados", declaró Grealish.

Como jugador Toffee, Grealish vestirá el dorsal número 18 en honor a Wayne Rooney y Paul Gascoigne, "mis dos jugadores ingleses favoritos", reveló.

Grealish llegó al City en 2021 procedente del Aston Villa, en un traspaso récord entonces de 134 millones de US$.

El internacional inglés ganó con el City tres títulos de Premier League, la Liga de Campeones y la FA Cup, pero su estado de forma cayó en picado tras su importante rol en la temporada 2022-2023.

