Jackson Chourio abandona juego inaugural de la NLDS por lesión en el tendón de la corva

MILWAUKEE (AP) — El venezolano Jackson Chourio de Milwaukee abandonó el partido inaugural de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago con una lesión en el tendón de la corva después de convertirse en el primer jugador en lograr tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada.

Chourio pasó un mes en la lista de lesionados tras sufrir una distensión en el tendón de la corva derecha mientras corría las bases en un triple durante una victoria el 29 de julio sobre los Cachorros.

El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, afirmó durante la transmisión de TBS del Juego 1: "Es aterrador. Tuvo una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera un mes, y es el mismo tendón, así que estamos preocupados. Es realmente desafortunado".

Los Cerveceros anunciaron la lesión de Chourio como una rigidez en el tendón de la corva derecha.

Chourio conectó un rodado con las bases llenas por la línea de tercera base en la segunda entrada. Superó el lanzamiento para un sencillo impulsor que amplió la ventaja de Milwaukee a 9-1, pero se movió de manera extraña después de cruzar la primera base.

Chourio, de 21 años, se retiró después de ser visitado por Murphy y el jefe de entrenadores atléticos Brad Epstein. Isaac Collins entró como corredor emergente y permaneció en el juego en el jardín izquierdo.

Chourio también conectó un doble al inicio y un sencillo de dos carreras como parte de la explosión de seis carreras de los Cerveceros en la primera entrada. Culminó su temporada de novato el año pasado al irse de 11-5 con dos jonrones en la derrota de los Cerveceros en la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante los Mets de Nueva York.

