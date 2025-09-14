Jackson lanza cuatro pases de TD y los Ravens cierran fuerte para vencer 41-17 a Browns

BALTIMORE (AP) — Lamar Jackson lanzó cuatro pases de touchdown y la defensa de Baltimore acosó a Joe Flacco en su retorno a Charm City, para que los Ravens despacharan el domingo 41-17 a los Browns de Cleveland.

Después de mantener a Cincinnati en 141 yardas en una derrota por un punto ante los Bengals la semana pasada, la defensa de Cleveland limitó a Derrick Henry a solo 24 yardas en 11 intentos de carrera y obligó a los Ravens a trabajar.

Pero los Browns (0-2) fueron mayormente ineficaces en la ofensiva. Flacco, que ganó el Super Bowl como quarterback de los Ravens, jugó su primer partido en Baltimore como rival y completó 25 de 45 pases para 199 yardas y un touchdown, con una intercepción y un balón suelto perdido.

Los Ravens (1-1) lideraban 10-3 al medio tiempo a pesar de tener solo cuatro primeros intentos y 81 yardas de ofensiva. Un pase de 41 yardas a DeAndre Hopkins puso a Baltimore en primera y gol desde la uno, pero un pase incompleto, un inicio en falso, otro incompleto y una captura obligaron a los Ravens a conformarse con un gol de campo.

