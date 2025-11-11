LA NACION

Jackson Powers-Johnson de Raiders podría perderse la temporada por lesión de tobillo, según fuente

Jackson Powers-Johnson de Raiders podría perderse la temporada por lesión de tobillo, según fuente
David Zalubowski - AP

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — El guardia derecho de los Raiders de Las Vegas, Jackson Powers-Johnson, ingresará a la reserva de lesionados y podría perderse el resto de la temporada debido a una lesión en el tobillo, dijo el lunes a The Associated Press una persona cercana a la situación.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque la transacción no se ha realizado.

Powers-Johnson se lesionó en la derrota del jueves por la noche por 10-7 en Denver.

Fue el último revés para Powers-Johnson, quien fue seleccionado en la segunda ronda en 2024 procedente de Oregon.

El liniero ofensivo ha tenido problemas para mantenerse saludable desde que se unió a los Raiders, pero era el titular esperado en el centro al inicio del campamento de entrenamiento. Sin embargo, perdió esa posición ante Jordan Meredith y fue movido a guardia. Powers-Johnson compitió con Alex Cappa en la posición de guardia y terminó ganando el puesto titular.

Cappa es el probable titular en el futuro. Los Raiders recibirán a Dallas el próximo lunes por la noche.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

